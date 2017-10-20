التعادل في «مباراة الأوائل»!

فيصل النقبي (الفجيرة)

أنقذ المدافع عبدالرحمن يوسف فريق الظفرة من فخ الخسارة أمام دبا الفجيرة بـ «رأسية» رائعة في الدقيقة 81، بعد أن تقدم «النواخدة» عن طريق المهاجم السنغالي، والتعادل هو الأول بين الفريقين في «المحترفين»، وفي اللقاءات الستة الماضية، رجحت كفة الظفرة 4 مرات، ودبا الفجيرة مرتين، وأبقى هدف التعادل على أفضلية الظفرة على دبا الفجيرة باستاد الفجيرة، حيث فشل «النواخذة» في «فك العقدة» للمرة الرابعة على هذا الملعب!

ونجح عبدالرحمن يوسف في تسجيل هدفه الأول هذا الموسم، والثالث في مشواره الذي يمتد لخمسة مواسم في الدوري، كذلك شهدت المباراة، إحراز ديالو هدفه الأول في المسابقة، بعد صيام 4 جولات، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف، في 16 مباراة، خاضها مع «الصقور» و«النواخذة» في دوري الخليج العربي، وهو الهدف الأول له بعد أكثر من عام و6 أشهر كاملة، منذ أن سجل هدفين في مرمى الجزيرة بالدور الثاني لموسم 2015 - 2016.

وعبر عبدالرحمن يوسف عن سعادته بإعادة فريقه إلى المباراة من جديد، بعد أن كاد زمام الأمور يفلت منه، خاصة أنهم عانوا كثيراً أثناء مجرياتها لفرض أسلوبهم، مشيراً إلى أن نقطة التعادل جيدة، قياساً على أحداث اللقاء، خاصة أن دبا الفجيرة قدم أداءً هجومياً قوياً، وكان قريباً من الفوز،

وقال: علينا أن نستعد للمباراة القادمة، والأهم أننا لم نخسر أمام دبا الفجيرة، ونقطة خارج أرضنا جيدة ونعمل بقوة، من أجل تحقيق أهداف الجهازين الفني والإداري خلال الفترة المقبلة.