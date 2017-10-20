«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في «دبي للتصميم 3»

دبي (الاتحاد)

للمرة الأولى، يشارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في النسخة الثالثة من «أسبوع دبي للتصميم»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر المقبل في «حي دبي للتصميم» ومواقع مختلفة بالإمارة. وقالت هند بن دميثان القمزي، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث «المركز يشارك بتصميم يجمع الوسائط الإلكترونية المتعددة لعرض مجموعة مجلات قديمة كمحطة ملهمة للزوار والمصممين والعارضين».

وأوضحت أن «المشاركة تتمثل في عرض إصدارات قديمة من مجلة «أخبار دبي»، والتي تعود لنهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات وترجمتها إلى تصاميم رقمية». وأضافت أن تعزيز الثقافة الإماراتية من خلال المشاركة بأفكار خلاقة عبر الوسائط الإلكترونية المتعددة يعتبر فناً بحد ذاته، ويتواءم مع النهج المستقبلي لدبي من دون التخلي عن المضمون الثقافي والتاريخي للدولة.