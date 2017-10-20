«جمعة الماجد» يرمم وثائق جامعة الدول العربية

دبي (الاتحاد)

وقع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أمس الأول، مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الاحتفال السنوي بـ«يوم الوثيقة العربية» الذي نظمته الأمانة العامة للجامعة بالتنسيق مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، والذي عُقد في مقر الجامعة بالقاهرة تحت عنوان «القضية الفلسطينية: مئة عام على وعد بلفور وخمسون عاماً على الاحتلال الإسرائيلي».

وقد وقّع مذكرة التفاهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فيما وقع عن المركز جمعة الماجد رئيس المركز.

وينص الاتفاق على أن يقوم المركز بحفظ ومعالجة وترميم المجموعة التراثية والتاريخية التي تقتنيها مكتبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من المخطوطات، والوثائق، والخرائط النادرة، وغيرها، بالإضافة إلى العمل على حفظها رقميّاً.