10 % نمواً في صافي أرباح «أغذية» إلى 254 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت مجموعة «أغذية» ارتفاعاً في صافي الأرباح ليصل إلى 254.3 مليون درهم، بنمو نسبته 10% مقارنةً بعام 2015، بينما ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 8% ليصل إلى 2.01 مليار درهم، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء الجيد لوحدة المياه.

وقال المهندس ظافر عايض الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية» «رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، سجّلت «أغذية» أداءً قوياً خلال 2016، بفضل استراتيجية أعمالها الناجحة والتي مكنت المجموعة من تحقيق نمو ثنائي الرقم في الأرباح، مدفوعاً بارتفاع المبيعات. وفي الوقت الذي تؤكد فيه المؤشرات استمرار الصعوبات الاقتصادية خلال عام 2017، حيث نواجه تحديات خارجية تؤثر على التكلفة، فإن وحدات أعمالنا الرئيسية لا تزال تحافظ على قوة أدائها. وسنواصل التركيز على التوسع ضمن الأسواق الإقليمية واقتناص الفرص الاستثمارية لتعزيز نمو مبيعاتنا وزيادة حصّتنا السوقية، وكذلك تحقيق طموحاتنا لنصبح أكبر شركة في قطاع الأغذية والمشروبات بالمنطقة».

وقال طارق أحمد سعيد الواحدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «أغذية» «نجحت مجموعة «أغذية» خلال العام الماضي في مواصلة أدائها المتميز، محققة نمواً قوياً في الأرباح والإيرادات والذي يعزى إلى متانة أداء وحدات أعمالها، بالرغم من التحديات التي يشهدها السوق. وتتجسد استراتيجيتنا التي نرمي من خلالها إلى تسجيل نمو مستدام لمساهمينا، عبر التوسع نحو أسواق خارجية جديدة وإجراء استحواذات نوعية في التطور الكبير الذي شهدته وحدة المياه التي لا تزال أحد محركات النمو الرئيسية للمجموعة. وبالرغم من أننا نتبع استراتيجية ومبادرات فعالة للحفاظ على استمرار زخم نمونا، فإننا ندرك تماماً الظروف الاقتصادية الراهنة ونضع في اعتبارنا التحديات التي قد تعترض طريقنا».

وفي 2016، شهدت وحدتا الدقيق والأعلاف الحيوانية تحديات عدة بعد التغيرات التي طرأت على برنامج الدعم الحكومي المعمول به منذ عام 2007 بإمارة أبوظبي. واستجابة لهذه التطورات، أطلقت المجموعة على الفور عدداً من المبادرات الرامية للحفاظ على زخم مبيعات الوحدتين، وشمل ذلك تقديم منتجات جديدة أكثر تنافسية والتوسع في توزيع المنتجات، خصوصاً في الإمارات الشمالية وأسواق التصدير، وهو ما خفف جزئياً من التأثير السلبي على حجم مبيعات وأرباح الوحدتين.

وتمضي مجموعة «أغذية» قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى أن تصبح إحدى أضخم شركات الأغذية والمشروبات على مستوى منطقة الشرق الأوسط في غضون خمس سنوات. وتتمثل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية في توسيع نطاق أعمال وحدة «المياه» التابعة لها. وفي 2016، دخلت «أغذية» في مشروع استثماري مشترك مع شركة «الوافر للخدمات التسويقية» الكويتية، بهدف إنشاء مصنع في الكويت لتعبئة المياه، كما وقَّعَت اتفاقية شراء للاستحواذ على كامل حصص قسم المياه التابع لشركة «دلتا للتسويق»، التي تتخذ من جدّة في المملكة العربية السعودية مقراً لها، والتي تنتج مياه «العين».