نهيان بن مبارك: ترسيخ مبدأ الجودة في الأداء ومواكبة أعلى معايير التميز

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة تعتمد أسلوباً يركز على ترسيخ مبدأ الجودة في أداء العمل داخل كل القطاعات والإدارات والمراكز الثقافية وفقاً للنظم العالمية المتطورة، والتي تحرص على العمل بها وتطبيقها في القطاعات كافة. ولفت معاليه إلى أن حصول وزارة الثقافة وتنمية المعرفة على شهادة مواصفات الأيزو 20121 لإدارة واستدامة الأحداث والفعاليات، كأول جهة اتحادية على مستوى الدولة تحصل على هذه الشهادة تقديراً لدور الوزارة البارز وحرصها المستمر على تطوير آليات العمل والتزامها الدائم بمعايير الجودة العالمية، يعد إنجازاً كبيراً ما كان ليتحقق لولا الدعم والرعاية والتوجيهات من القيادة الحكيمة بالدولة لكل الجهات الحكومية لاتباع أفضل الممارسات وتقديم خدمات متميزة.

وأضاف معاليه: إن حرص الوزارة على تجديد 6 شهادات أيزو، بجانب الحصول على شهادة هي الأولى من نوعها على مستوى الحكومة الاتحادية، يأتي وفق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بهدف توحيد معايير الخدمات الحكومية في كل الجهات الاتحادية، ورفع كفاءتها إلى مستوى الـ 7 نجوم، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من المعايير في مجالات سرعة الإجراءات وتوافر المعلومات وتعدد قنوات الخدمة وسهولة الوصول إليها والإبداع في تقديم الخدمات.

جاء ذلك خلال تسلم الشيخ نهيان صباح أمس، من السفير الألماني بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومانوج شتى، نائب شركة تي يو في نورد، وبحضور عفراء الصابري وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، شهادة مواصفات الأيزو 20121 لإدارة واستدامة الأحداث والفعاليات، بجانب تجديد 6 شهادات أيزو حصلت عليها الوزارة خلال السنوات الماضية، منها شهادة نظام إدارة الجودة&rlmISO‭ ‬9001 ‬ونظام ‬المواصفة ‬الإرشادية ‬لنظام ‬الجودة ‬في ‬التدريب ISO‭ ‬10015 ‬وشهادة ‬نظام ‬إدارة ‬البيئة ISO‭ ‬14001، ‬ونظام ‬إدارة ‬السلامة ‬والصحة المهنية OHSAS18001، ‬ونظام ‬إدارة ‬رضا ‬المتعاملين ISO‭ ‬10001، ‬ونظام ‬إدارة ‬شكاوى ‬المتعاملين ISO‭ ‬10002.

وقال معالي الشيخ نهيان، إن عملية تجديد شهادات الأيزو تتم كل عدة سنوات وهي عملية في مضمونها أصعب من الحصول الأولي على الشهادة، حيث إن فرق التدقيق تأخذ بعين الاعتبار ما تقدمه الوزارة من خدمات ومبادرات تتسم بالجودة العالية وتم تطويره منذ حصولها على الشهادة في المرة الأولى، بالإضافة إلى الإجراءات والممارسات الإدارية وخدمة العملاء، وآلية العمل المتبعة التي تم تحديثها، ولأن الوزارة حريصة على الحصول وتجديد شهادتها في الأيزو ينبع من حرصها على الالتزام بأرقى معايير الجودة والأداء، ولهذا فإن تجديد 6 شهادات للوزارة يعد إنجازاً متميزاً يضاف إلى إنجازاتها المستمرة في القطاع الثقافي.

وأعرب معاليه عن اعتزازه بتحقيق الوزارة لهذه الشهادة الدولية والتي تأتي نتيجة للجهود المستمرة من الوزارة لمواكبة أعلى معايير التميز والجودة في تقديم خدماتها للمتعاملين، وفي إنجاز غير مسبوق على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية في الدولة.