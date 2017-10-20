«حقوق الإنسان» السعودية تدين تجميد قطر أموال معارضيها

الرياض (واس)

أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال كل من الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني والشيخ سلطان بن سحيم وانتهاك حرمة أملاكهما الخاصة.

وأشارت الجمعية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى أنه ينبغي احترام حق الملكية لهؤلاء الأشخاص الذين لهم رأي مخالف لسياسة الحكومة القطرية، كما أكدت على أهمية ضمان حقوق من يعمل لديهما وعدم تعريضهم للأذى، وضمان تواصلهم مع ذويهم.

وأضافت الجمعية أن اتخاذ إجراءات عقابية تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أشخاص أو ضد من يعمل لديهم بسبب مواقفهم السياسية من الأزمة القطرية أمر يخالف المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وكانت قوات أمن الدولة القطري اقتحمت قصر الشيخ سلطان بن سحيم قبل أيام، واستولت على ممتلكاته وصادرت وثائق ومستندات مهمة، بعد أن جمدت حساباته داخل قطر، كما اعتدت القوات على عدد من العاملين بالقصر. وأتت هذه الانتهاكات بعد أيام من قيام النظام القطري بتجميد حسابات وممتلكات الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني.