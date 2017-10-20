«دانة غاز»: عمليات كردستان العراق تسير بصورة منتظمة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت شركة «دانة غاز»، إن عملياتها في إقليم كردستان العراق تسير بصورة منتظمة، وفقاً لبيان نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الشركة في البيان، إنها تواصل إمداد محطات الطاقة بالغاز اللازم لإنتاج الكهرباء في الإقليم، مؤكدة أن جميع العاملين فيها موجودون بالموقع، ويباشرون أعمالهم بصورة طبيعية.

وكان إقليم كردستان العراق قد توصل إلى تسوية كاملة ونهائية مع دانة غاز وشركائها بخصوص دعوى قضائية في لندن بقيمة 2.2 مليار دولار في 30 أغسطس 2017، حيث سيدفع الإقليم بموجب هذه التسوية مليار دولار للشركة.

وقالت الشركة، مطلع الشهر الجاري، إن محكمة لندن للتحكيم الدولي ألزمت حكومة إقليم كردستان بتغريمها مبلغ 14.05 مليون دولار، عن التكاليف القانونية التي تكبدتها دانة غاز وشركاؤها ضمن ائتلاف بيرل بتروليوم.

وكانت دانة غاز وشركتها الأم نفط الهلال وشركاؤها أقاموا دعوى على حكومة إقليم كردستان العراق أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، في أكتوبر 2013، تتعلق بعقدهم مع حكومة الإقليم، يتهمون فيها الحكومة بدفع مبالغ أقل من مستحقاتهم عن إنتاج سوائل الغاز.

ومؤخراً، قال بارتريك وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن نصيب الشركة من تسوية النزاع بين شركة بيرل بيتروليوم التابعة وحكومة إقليم كردستان يصل إلى 210 ملايين دولار.