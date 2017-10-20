«دانة غاز»: عمليات كردستان العراق تسير بصورة منتظمة

أبوظبي (الاتحاد)
قالت شركة «دانة غاز»، إن عملياتها في إقليم كردستان العراق تسير بصورة منتظمة، وفقاً لبيان نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت الشركة في البيان، إنها تواصل إمداد محطات الطاقة بالغاز اللازم لإنتاج الكهرباء في الإقليم، مؤكدة أن جميع العاملين فيها موجودون بالموقع، ويباشرون أعمالهم بصورة طبيعية.
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وقالت الشركة، مطلع الشهر الجاري، إن محكمة لندن للتحكيم الدولي ألزمت حكومة إقليم كردستان بتغريمها مبلغ 14.05 مليون دولار، عن التكاليف القانونية التي تكبدتها دانة غاز وشركاؤها ضمن ائتلاف بيرل بتروليوم.
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ومؤخراً، قال بارتريك وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن نصيب الشركة من تسوية النزاع بين شركة بيرل بيتروليوم التابعة وحكومة إقليم كردستان يصل إلى 210 ملايين دولار.