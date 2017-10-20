«العميد» يشعل حماس جماهيره بـ «القميص 1945»!

وليد فاروق (دبي)

أطلق النصر حملة تشجيعية كبيرة من خلال قنواته الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي، تطالب الجماهير بالعودة إلى مدرجات من جديد، لدعم ومساندة «العميد»، بداية من مباراة عجمان اليوم، وذلك تأكيداً لأهمية دورها في مساندة الفريق خلال مسيرته.

وتكفل حسن الجاسم عضو مجلس الشرف بالنادي بشراء تذاكر مباراة النصر وعجمان اليوم، مساهمة منه في تشجيع الجماهير للحضور إلى استاد زعبيل لمساندة الفريق في اللقاء الذي يعلق عليه «الأزرق» آمالاً كبيرة في تحقيق الفوز، ومواصلة المسيرة الجيدة في دوري الخليج العربي.

ومن جانبه، وجه حميد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، الشكر إلى الجاسم على مبادرته، مؤكداً أنها ليست غريبة عليه، لحرصه الدائم على دعم النادي، ومختلف الفرق الرياضية، في جميع الألعاب.

ومن جانبها، وجهت إدارة النادي الدعوة إلى جماهير «العميد» لحضور المران الأخير مساء أمس على استاد آل مكتوم، استعداداً لمواجهة اليوم، وفتحت الأبواب للجميع لشحذ همم اللاعبين، والتأكيد على وقوف خلفهم، ولم تكتف الإدارة بذلك، بل وجهت الدعوة لهم لحضور «حفل عشاء» مفتوح بالحديقة أمام متجر النادي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

كما حرص عدد من نجوم الفريق على توجيه رسائل مصورة إلى الجماهير تطالبها بضرورة مساندة «العميد» في المباريات المقبلة، بوصفها المحرك الرئيسي والمحفز للفريق على تقديم مستويات مميزة وتحقيق الانتصارات، واللافت للنظر اختيار إدارة النادي 4 لاعبين يحملون القمصان رقم «1» و«9» و«4» و«5»، ويرتديها أحمد شمبيه، وزاراتي، وطارق أحمد، وخالد جلال، لتوجيه هذه الرسالة للجماهير، تجسيداً للعام الذي أسس فيه النصر سنة 1945.