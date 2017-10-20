44 دولة تتنافس على ألقاب «دولية العين» لمحترفي الجو جيتسو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تنطلق اليوم بطولة العين الدولية للمحترفين من جامعة الإمارات في مدينة العين، بمشاركة 810 لاعبين ولاعبات، من 44 دولة حول العالم، قاموا بالتسجيل للظهور في النزالات على مدار اليومين، حيث تم تخصيص اليوم الأول لنزالات «دون البدلة»، وتبدأ في الساعة الثانية ظهراً، وحتى السادسة مساءً على 7 أبسطة، للرجال فقط.

أما بخصوص نزالات اليوم الثاني فتم تخصصها للرجال والسيدات بمختلف المراحل في 5 أحزمة هي الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود، ومن المنتظر أن يدير نزالات البطولة 14 حكماً وحكمة، كلهم حاصلون على الشارة الدولية، ويرأسهم أليكس باز رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، وتحظى البطولة العين بأهمية قصوى، نظراً لمشاركة لاعبي منتخبنا الوطني فيها في إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولتي العالم والعالم الشاطئية في كولومبيا.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد عقدت اجتماعاً تنسيقياً أمس الأول، برئاسة فهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد، وحضور يوسف البلوشي مدير البطولة، وكل أعضاء اللجنة المنظمة، وطالب فهد علي اللجنة بالالتزام بأعلى معايير الجودة الاحترافية في التنظيم، نظراً لأن بطولات أبوظبي أصبحت النموذج المثالي العالمي في البطولات الدولية والمحلية، ولا سيما أن كل البطولات منقولة عبر وسائل الإعلام.

وتقرر في الاجتماع أن يتم تحديد الوقت من الثانية إلى الثالثة في اليوم الثاني لنزلات الحزام الأسود، لوجود مطالبات لعدد من القنوات والمحطات العالمية بتغطيتها، كما طالب فهد علي اللجنة المنظمة بالتواصل مع أولياء الأمور الحاضرين للنزالات من أجل دعم أبنائهم وبناتهم، مع توفير كل سبل الراحة لهم باعتبار الأسرة أهم شركاء النجاح في المرحلة الحالية.