ماكلنتري بطل جولة الكويت

الكويت (الاتحاد)

توج الاسكتلندي روبرت ماكلنتري بلقب بطولة صحاري للجولف التي اختتمت في الكويت، وتعد البطولة قبل الأخيرة في الموسم السابع لجولة الجولف في دول مينا، المبادرة الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف، وهي الجولة الوحيدة المعتمدة دولياً في المنطقة ومانحة لنقاط التصنيف العالمي.

وحققت مبادرة هيئة الشيخ مكتوم للجولف نجاحاً فنياً على صعيد المنافسة القوية على اللقب، ونجاحاً في المساهمة في نشر رياضة الجولف في دول خليجية وعربية، علماً أن البطولة شهدت مشاركة 80 لاعباً من 17 دولة عربية ودولية.

جاء فوز ماكلنتري باللقب حينما أنهى البطولة بمجموع 196 ضربة في الجولات الثلاث بواقع 17 ضربة تحت المعدل، وحل بالمركز الثاني الإنجليزي لوك جوي بمجموع 198 ضربة بواقع 12 ضربة تحت المعدل.

وتشارك 4 لاعبين المركز الثالث بمجموع 199 ضربة بواقع 11 ضربة تحت المعدل، وهم: الاسكتلندي دانيل هيندري، والإنجليزي ماكس سميث وستيورات أرشيبالد وجوشوا وايت.

وبعيداً عن فئة المحترفين، توج الاسكتلندي تود كليمنتس بلقب فئة الهواة، محققاً 205 ضربات، بواقع 5 ضربات تحت المعدل، وتقدم على السويسري مايكل هاردين الذي سجل 207 ضربة بواقع 3 ضربات تحت المعدل.

وسجل المغربي أحمد مرجان أفضل النتائج العربية في البطولة، محققاً 211 ضربة بواقع ضربة واحدة فوق المعدل.

وستكون جولة الجولف في دول مينا، على الموعد الأسبوع المقبل مع حسم لقب النسخة السابعة، حيث يستضيف نادي الزوراء في عجمان فعاليات البطولة الختامية بداية من 23 أكتوبر الجاري.