ماكلنتري بطل جولة الكويت

الكويت (الاتحاد)
توج الاسكتلندي روبرت ماكلنتري بلقب بطولة صحاري للجولف التي اختتمت في الكويت، وتعد البطولة قبل الأخيرة في الموسم السابع لجولة الجولف في دول مينا، المبادرة الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف، وهي الجولة الوحيدة المعتمدة دولياً في المنطقة ومانحة لنقاط التصنيف العالمي.
وحققت مبادرة هيئة الشيخ مكتوم للجولف نجاحاً فنياً على صعيد المنافسة القوية على اللقب، ونجاحاً في المساهمة في نشر رياضة الجولف في دول خليجية وعربية، علماً أن البطولة شهدت مشاركة 80 لاعباً من 17 دولة عربية ودولية.
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وتشارك 4 لاعبين المركز الثالث بمجموع 199 ضربة بواقع 11 ضربة تحت المعدل، وهم: الاسكتلندي دانيل هيندري، والإنجليزي ماكس سميث وستيورات أرشيبالد وجوشوا وايت.
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وسجل المغربي أحمد مرجان أفضل النتائج العربية في البطولة، محققاً 211 ضربة بواقع ضربة واحدة فوق المعدل.
وستكون جولة الجولف في دول مينا، على الموعد الأسبوع المقبل مع حسم لقب النسخة السابعة، حيث يستضيف نادي الزوراء في عجمان فعاليات البطولة الختامية بداية من 23 أكتوبر الجاري.