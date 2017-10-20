برشلونة (وكالات)

سجل ليونيل ميسي هدفه رقم 100 في البطولات الأوروبية مع اقتراب برشلونة من بلوغ دور 16 بدوري أبطال أوروبا، عقب فوزه 3-1 على أولمبياكوس، على الرغم من خوض أصحاب الأرض للشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين.

ويحتل النادي القادم من أثينا، والذي فاز بثلاثة ألقاب للدوري المحلي إضافة للقبين للكأس تحت قيادة إرنستو بالبيردي المدرب الحالي لبرشلونة، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري اليوناني، وخسر كل مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وانتزع برشلونة التقدم في أمسية ممطرة على ملعب نو كامب الذي بدا خالياً بعض الشيء من الجماهير، بعد أن حول ديميتريوس نيكولاو مدافع الضيوف تسديدة جيرار ديلوفو بالخطأ إلى داخل شباك فريقه.

وهذا هو الهدف الخامس الذي يسكن شباك أحد المنافسين بالخطأ هذا الموسم، ويستفيد منه برشلونة في المسابقات كافة .