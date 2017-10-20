  • الجمعة 30 محرم 1439هـ - 20 أكتوبر 2017م

حرب الأهداف الرائعة بين هازارد وجيكو

ميسى 100
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 20 أكتوبر 2017

برشلونة (وكالات)

سجل ليونيل ميسي هدفه رقم 100 في البطولات الأوروبية مع اقتراب برشلونة من بلوغ دور 16 بدوري أبطال أوروبا، عقب فوزه 3-1 على أولمبياكوس، على الرغم من خوض أصحاب الأرض للشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين.

ويحتل النادي القادم من أثينا، والذي فاز بثلاثة ألقاب للدوري المحلي إضافة للقبين للكأس تحت قيادة إرنستو بالبيردي المدرب الحالي لبرشلونة، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري اليوناني، وخسر كل مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وانتزع برشلونة التقدم في أمسية ممطرة على ملعب نو كامب الذي بدا خالياً بعض الشيء من الجماهير، بعد أن حول ديميتريوس نيكولاو مدافع الضيوف تسديدة جيرار ديلوفو بالخطأ إلى داخل شباك فريقه.

وهذا هو الهدف الخامس الذي يسكن شباك أحد المنافسين بالخطأ هذا الموسم، ويستفيد منه برشلونة في المسابقات كافة .

وسجل ميسي هدفه رقم 100 على الصعيد الأوروبي من ركلة حرة في الدقيقة 61 ليضاعف تقدم برشلونة. وهذا هو الهدف 97 للاعب الأرجنتيني في دوري أبطال أوروبا، بينما جاءت بقية الأهداف الثلاثة في كأس السوبر الأوروبي. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 