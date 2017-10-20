ليما (د ب أ)

أعلن اتحاد بيرو، أن ريكاردو جاريكا، المدير الفني للمنتخب الأول، سيعلن اليوم قائمة فريقه الذي سيخوض في الشهر المقبل الملحق الفاصل المؤهل لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. ومن المقرر أن يكسر جاريكا حاجز الصمت اليوم لتبديد مخاوف وسائل الإعلام، وسط التطلعات الكبيرة لتأهل منتخب بيرو لكأس العالم للمرة الأولى منذ نهائيات إسبانيا 1982.

وعلى الرغم من أن جاريكا لم يكشف عن ملامح التشكيل المنتظر، ذكرت وسائل الإعلام في بيرو أن قائمة الفريق لن تتغير عن تلك التي خاض بها الفريق المرحلتين الأخيرتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

واحتلت بيرو المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 26 نقطة بعد تعادلها مع الأرجنتين وكولومبيا في المرحلتين الأخيرتين من التصفيات، لتتأهل للملحق الفاصل أمام نيوزيلندا، بطل أوقيانوسيا.

على جانب آخر، تعرضت آمال نيوزيلندا في الوصول إلى النهائيات لانتكاسة بعد تأكد غياب المدافع أندرو دورانت عن مباراتي الملحق أمام بيرو في نوفمبر المقبل.

وتعرض دورانت (35 عاما) لإصابة في الفخذ في مباراة فريقه ولنجتون فينكس، التي خسرها أمام سيدني في الدوري الأسترالي الأحد الماضي، وأفادت وسائل إعلام أن الإصابة ستبعد اللاعب لمدة تصل إلى 12 أسبوعاً. ويتوقع أن يحل تومي سميث العائد إلى التشكيلة بعد غياب للإصابة، محل دورانت في الفريق.