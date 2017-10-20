ليما (د ب أ)
أعلن اتحاد بيرو، أن ريكاردو جاريكا، المدير الفني للمنتخب الأول، سيعلن اليوم قائمة فريقه الذي سيخوض في الشهر المقبل الملحق الفاصل المؤهل لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. ومن المقرر أن يكسر جاريكا حاجز الصمت اليوم لتبديد مخاوف وسائل الإعلام، وسط التطلعات الكبيرة لتأهل منتخب بيرو لكأس العالم للمرة الأولى منذ نهائيات إسبانيا 1982.
وعلى الرغم من أن جاريكا لم يكشف عن ملامح التشكيل المنتظر، ذكرت وسائل الإعلام في بيرو أن قائمة الفريق لن تتغير عن تلك التي خاض بها الفريق المرحلتين الأخيرتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.
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على جانب آخر، تعرضت آمال نيوزيلندا في الوصول إلى النهائيات لانتكاسة بعد تأكد غياب المدافع أندرو دورانت عن مباراتي الملحق أمام بيرو في نوفمبر المقبل.
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