كوزمين: قرار تحكيمي أبعد شباب الأهلي دبي عن القمة

منير رحومة (دبي)

أوضح الروماني أولاريو كوزمين، مدرب شباب الأهلي- دبي، أن فريقه يستحق الوجود في المركز الأول لدوري الخليج العربي، لولا القرار الذي حدث في مباراة العين، وتسبب في منح المقدمة لفرق أخرى، وقال: «شباب الأهلي دبي يستحق القمة، إلا أن قراراً تحكيمياً أبعده عن المركز الأول».

وأضاف: «الحكم لم يمنح شباب الأهلي - دبي ركلة جزاء واضحة، وطرد الحارس من دون أن يرتكب خطأً، وبعد المباراة تم إيقاف عبد العزيز هيكل 4 مباريات، والمدرب لمباراتين، بينما لم يسمع عن أي قرار اتخذ في حق الحكم».

وعن أسباب عدم تحكمه في أعصابه خلال سير المباريات، الأمر الذي عرضه للطرد مباراتين، قال:

«كيف أتحكم في أعصابي عندما أُحرم من ركلة جزاء واضحة، واللاعبون الذي يركضون 90 دقيقة في طقس صعب، يستحقون الإنصاف على جهودهم، وأنا أحزن على فريقي، لذلك تكون ردة فعلي عصبية، وعندما تكون ثلاث قرارات كبيرة ضد فريق واحد، فإن الأمر يدعو إلى الشك، ويعتذر إذا أخطأ في حق أي طرف»، مؤكداً أنه يسعى فقط للدفاع عن فريقه، والحفاظ على المصلحة العامة للعبة.

وأبدى كوزمين تفاؤله باكتمال صفوف الأجانب، والتطور في أداء الفريق، مشيراً إلى أن فريقه حافظ على الروح الانتصارية والقتال في الملعب، على الرغم من اختلاف المستوى والأداء من مباراة إلى أخرى، مشدداً على أن شباب الأهلي- دبي أمام مواجهة صعبة غداً، خاصة أن الشارقة يشهد فترة جديدة، بعد تغيير المدرب، وتولي العنبري المهمة، مشيراً إلى أنه يتوقع ردة فعل مختلفة عن السابق.

وأشار إلى أن المنافس فريق متوازن وخطير جداً في الهجمات المرتدة، ويملك لاعبين سريعين، لذلك حذر لاعبيه وطالبهم بالانتباه لهذه العوامل، حتى لا يكرروا أخطاء المواجهة الماضية.

وحول إمكانية حدوث تغيير كبير في أداء «الملك» بين مباراتي كأس الخليج العربي والدوري، أكد أنه لا يتوقع تحولاً كبيراً، وكل ما يتمناه أن يؤدي اللاعبون بثبات ،ويظهروا بمستوى قوي، يساعد الفريق على الفوز.

ودافع كوزمين عن نشر صورة لإسماعيل الحمادي، وهو يدخن الشيشة، وقال: «إسماعيل الحمادي لاعب مميز، وأعطى الكثير لفريقه وللمنتخب، وله أمور إيجابية كثيرة، حيث كان يلعب لحوالي 6 أشهر بإصابة في قدمه، من أجل مصلحة فريقه، كما رفض الراحة في الكثير من الأوقات، وقدم عطاءً غزيراً، وهو ليس اللاعب الوحيد الذي يدخن الشيشة، وأتمنى أن يكون الإعلام أكثر إيجابية ولا يسيء إلى هذا اللاعب».