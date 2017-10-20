ورقة يانصيب «منسية» بـ 24 مليون دولار

أبوظبي (الاتحاد)

عثر الأميركي جيمي سميث على ورقة يانصيب نسيها في جيب قميصه، تحمل الرقم الفائز بمبلغ قيمته 24 مليون دولا، وكان جيمي (63 سنة) اشترى ورقة اليانصيب الفائزة في مايو 2016، إلا أنه لم يطالب بقيمتها إلا بعد شرائها بعام بعد أن اكتشف فوزه مصادفة.

وبحسب موقع «Hello Giggles»؛ يقول سميث، إنه شاهد تذكيراً في نشرة الأخبار بضرورة فحص البطاقات قبل انتهاء المهلة المحددة للمطالبة بقيمة الجائرة بيومين فقط. ولم يكن يرتدي القميص عندما اكتشف الورقة بداخل جيبه، بل كان معلقًا في الخزانة، فسارع لتفقده ليكتشف أجمل مفاجأة في حياته،

يعمل سميث حارس أمن لكنه تقاعد بعد تقدمه في العمر، وبدأ شراء أوراق اليانصيب منذ الستينيات من ولايتي نيو جيرسي ونيويورك، ولكنه لم يكن من النوع الذي يتفقد أرقامه دائماً.