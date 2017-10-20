هيفاء حسين.. فتاة فقيرة في «شيء من الماضي»

أبوظبي (الاتحاد)

اقتربت الفنان هيفاء حسين من الانتهاء من تصوير دورها في المسلسل الإماراتي الأردني «شيء من الماضي»، الذي يتم تصويره بين الإمارات والأردن، والذي يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما، منهم حبيب غلوم وهدى الخطيب وآلاء شاكر وياسر المصري وجميل عواد ومحمد المجالي وعاكف نجم وديانا رحمة، ومن إخراج حسام حجاوي.

تلعب هيفاء دور «شمس»، وهي فتاة فقيرة تحاول الحصول على وسيلة لتحسين أحوالها المالية، وفي أحد الأيام تستغل امرأة فقرها وتتفق معها على مراقبة زوجها في الشركة التي يعمل بها مقابل مبلغ مادي كبير، فتوافق على هذا الاتفاق نظير المبلغ المادي لتحسين أمورها، لكن تنقلب الأحداث معها رأساً على عقب، حيث يعجب بها زوج المرأة التي طلبت منها مراقبته، ويقرر الزواج منها.