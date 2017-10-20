اقتباس الأفلام الأجنبية.. إفلاس أم سرقة فنية؟

سعيد ياسين (القاهرة)

عادت مؤخراً ظاهرة الأفلام العربية المقتبسة من أفلام أجنبية، والتي بدأت قبل سنوات طويلة ومع عدد كبير من الأفلام التي قام ببطولتها عدد كبير من النجوم، وحقق بعضها نجاحاً لافتاً سواء على المستوى الجماهيري أو النقدي، وكان آخر هذه الأفلام «القرد بيتكلم» لأحمد الفيشاوي وعمرو وأكد وريهام حجاج وسيد رجب وإخراج بيتر ميمي، ودارت أحداثه حول شاب وأسرته يعملون بالألعاب السحرية، وحقق إيرادات كبيرة.

أفلام مسروقة

حول ظاهرة الاقتباس من أفلام أجنبية، كشف الفنان محمود حميدة، عن أن عدداً كبيراً من الأفلام العربية تمت سرقته من أفلام أجنبية، وأنه شارك في بطولة ستة من هذه الأفلام، ومنها «الإمبراطور» أمام أحمد زكي ورغدة، و«فرسان آخر زمن» مع فاروق الفيشاوي والهام شاهين، و«عصر القوة» مع نادية الجندي وعبدالله غيث، و«كيد العوالم» مع جالا فهمي ونهلة سلامة ولوسي، و«يوم حار جداً» مع محمد فؤاد، وأنه كان على علم بسرقة فيلم «الإمبراطور» ،رغم أن هذا الأمر كان ضد مبادئه، ولكنه لم يرفض لأن الأمر بالنسبة له كان فرصة، حيث كان العمل الأول في مشواره الفني.

ليس جريمة