«أدوات السلوى».. مؤشر على بدء مرحلة استقلال الطفل

خورشيد حرفوش (القاهرة)
ما إن يبلغ الطفل الشهر السادس من عمره تقريباً، يبدأ شعوره بالانفصال بعض الشيء عن أمه، ويأخذ بالاستسلام لعادات المص والضرب بالأنامل، وهزها عندما يكون متعباً أو حزيناً، سعياً منه إلى استعادة الشعور بالأمان الكامل الذي كانت توفره له أمه، ويبدأ يشعر بأنه شخص مستقل.
وفي هذا العمر تبدأ غرائز الطفل بتوجيهه نحو الانفصال المادي عن أمه، وإلى ممارسة حقه في القيام ببعض الأشياء بنفسه، كأن يحاول إمساك زجاجة الرضاعة بنفسه، لكنه يظل يتشوق إلى العودة إلى طفولته الأولى، وفي الوقت نفسه، هو لا يرغب في التنازل عن المقدار القليل والثمين من الاستقلال الذي حققه، ما يدفعه إلى استعمال وسائل تسلية مختلفة.
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وتقول إن مص الإبهام خلال الأشهر الستة الأولى من الطفولة تعبير عن حاجة الطفل إلى المص، لاسيما إذا كان جائعاً، إلا أن المص بعد الأشهر الستة الأولى يصبح أداة للسلوى حتى أن بعض الأطفال لا يتخلون عن مصه إلى أن يبلغوا السنة الخامسة من عمرهم.
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