«أدوات السلوى».. مؤشر على بدء مرحلة استقلال الطفل

خورشيد حرفوش (القاهرة)

ما إن يبلغ الطفل الشهر السادس من عمره تقريباً، يبدأ شعوره بالانفصال بعض الشيء عن أمه، ويأخذ بالاستسلام لعادات المص والضرب بالأنامل، وهزها عندما يكون متعباً أو حزيناً، سعياً منه إلى استعادة الشعور بالأمان الكامل الذي كانت توفره له أمه، ويبدأ يشعر بأنه شخص مستقل.

وفي هذا العمر تبدأ غرائز الطفل بتوجيهه نحو الانفصال المادي عن أمه، وإلى ممارسة حقه في القيام ببعض الأشياء بنفسه، كأن يحاول إمساك زجاجة الرضاعة بنفسه، لكنه يظل يتشوق إلى العودة إلى طفولته الأولى، وفي الوقت نفسه، هو لا يرغب في التنازل عن المقدار القليل والثمين من الاستقلال الذي حققه، ما يدفعه إلى استعمال وسائل تسلية مختلفة.

وتوضح الدكتورة زينب الجباس، اختصاصية طب الأطفال، أن الطفل يعيد تمثيل بعض أنواع التسلية التي كانت توفرها له أمه، فيلجأ إلى مص إبهامه أو مصاصته بما يذكره بمتعة الرضاعة وهو في حضن أمه. أو يهز نفسه بالضرب بظهره على مسند مقعد محشو، أو يحول رأسه من جهة إلى أخرى في فراشه، ليستعيد الشعور بالهدوء والغبطة التي كان يشعر بها عندما كانت أمه تهزه، أو تتمشى به في أرجاء المنزل أثناء اضطرابه.

وتقول إن مص الإبهام خلال الأشهر الستة الأولى من الطفولة تعبير عن حاجة الطفل إلى المص، لاسيما إذا كان جائعاً، إلا أن المص بعد الأشهر الستة الأولى يصبح أداة للسلوى حتى أن بعض الأطفال لا يتخلون عن مصه إلى أن يبلغوا السنة الخامسة من عمرهم.