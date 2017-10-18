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«واتساب» في ألمانيا
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تاريخ النشر: الخميس 19 أكتوبر 2017

65 ٪ من الألمان يعرفون أحوال أصدقائهم ومعارفهم عبر تطبيقات المراسلات الفورية، ويتابع 56% أخبار أقاربهم عبر هذه التطبيقات.

وبحسب الدراسة التي أجراها معهد «كانتار تي إن إس» الألماني لأبحاث السوق، يفضل نحو 75% من الألمان استخدام تطبيق «واتس آب»، يليه تطبيق «فيس بوك» (37%) و«سكايب» (21%). ويتواصل 46% من الألمان مع أصدقائهم ومعارفهم عبر «واتس آب»، بينما يفضل 32% من الذين شملتهم الدراسة الحديث الشخصي. وتأتي المحادثة عبر الهاتف في المرتبة الثالثة بنسبة 24%. شملت الدراسة التي أجريت في أغسطس الماضي ألفي ألماني فوق 18 عاماً.

     
 

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