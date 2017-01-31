«إكسبو 2020 دبي» يمنح 47 عقداً عقارياً بـ 11 مليار درهم في 2017

دبي (الاتحاد)

يعتزم إكسبو 2020 دبي ترسية 47 عقداً عقارياً بقيمة إجمالية قدرها 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) خلال عام 2017، في إطار الاستعدادات والتحضيرات الجارية لاستضافة أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وأفاد «إكسبو 2020 دبي» في بيان أمس، بأنه سيتم طرح 98 عقداً غير عقاري آخر، تتجاوز قيمتها الإجمالية 360 مليون درهم (98 مليون دولار)، قبل نهاية العام الجاري، ويتراوح ذلك بين تقديم خدمات استشارية قانونية وإدارة الحدث وإنتاج سلع ترويجية له.

والتعاقدات الخاصة بالبناء لعام 2017 مفتوحة لكل المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة من البنية التحتية الخاصة بالمناطق المساندة للحدث، بما في ذلك موقف السيارات.

وتشمل التعاقدات الرئيسية التي تبرم هذا العام المناطق الثلاث الخاصة بالموضوعات الفرعية للحدث والتي ستستضيف غالبية أجنحة الحدث. ويشمل ذلك المناطق العامة وتصميم وتطوير وتسليم جميع البنى التحتية والإنشاءات المؤقتة المطلوبة لإطلاق الحدث.