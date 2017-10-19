حاكم الفجيرة يعزي في شهيدي الوطن علي سعيد المسماري وبدر المراشدة

الفجيرة (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الرائد طيار علي سعيد سيف المسماري الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في عملية «إعادة الأمل»، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الفرفار بالفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، حضر واجب العزاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد، وعدد من مديري المؤسسات الحكومية.

كما قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الملازم أول طيار بدر يحيى محمد المراشدة الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في عملية «إعادة الأمل»، ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في مدينه كلباء بإمارة الشارقة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ورافق سموه خلال تقديمه واجب العزاء، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة.

حضر مجلس العزاء، سالم الزحمي، مدير مكتب ولي العهد، وعدد من مديري المؤسسات الحكومية في الفجيرة.

وكان قد وصل إلى مطار البطين في أبوظبي أمس جثمانا شهيدي الوطن الرائد طيار علي سعيد سيف المسماري والملازم أول طيار بدر يحيى محمد المراشدة على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة. وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثماني الشهيدين، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت أمس الأول شهيديها إثر سقوط طائرتهما نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمتهما ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.