البيشمركة تنسحب إلى خطوط يونيو 2014

بغداد (الاتحاد، وكالات)

أكد قائد عسكري عراقي كبير أن قوات البيشمركة الكردية تراجعت أمس، حتى حدود المواقع التي كانت تسيطر عليها في يونيو 2014 فقط، أي قبل اجتياح تنظيم «داعش» لشمال وغرب العراق، بينما اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش العراقي وعناصر البيشمركة شمال غرب الموصل، مع تقدم القوات المشتركة للسيطرة على سد الموصل وناحية ربيعة الحدودية مع سوريا. في حين بسطت قوات الأمن سيطرتها على كركوك، وحصر رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية الأمن في المحافظة بالشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان للجيش العراقي أمس، أن القوات الحكومية تسلمت السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة للأكراد في محافظة نينوى، التي تضم مدينة الموصل أمس الأول بعد انسحاب البيشمركة. وأوضح أن سد الموصل الواقع إلى الشمال الغربي من المدينة بين المواقع التي تمت استعادتها.

وقال القائد العسكري الذي رفض الكشف عن هويته «بدءا من اليوم الأربعاء، أعدنا عقارب الساعة إلى 2014». ويعني انسحاب قوات البيشمركة أنها ستنتشر من جديد على حدود المنطقة الخاضعة لحكومة إقليم كردستان العراق تقريبا.

وأفادت مصادر أمنية عراقية باندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش العراقي وعناصر البيشمركة في قرية المحمودية التابعة لناحية ربيعة شمال غرب الموصل وقرب سد الموصل، أسفرت عن إصابة ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي. وأوضحت أن قوة الجيش العراقي وصلت إلى القرية دون تنسيق مسبق مع قوات البيشمركة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات، لكن قائد عمليات غرب نينوى اللواء كريم شويلي حضر إلى القرية واحتوى الموقف وأشرف على توزيع القطعات.