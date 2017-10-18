تونس تطيح بخلية إرهابية

ساسي جبيل (تونس)

تمكنت وحدات الأمن الوطني التونسية بمحافظة القصرين من إلقاء القبض على 8 أشخاص من أجل الانتماء إلى خلية إرهابية بعد سلسلة من المداهمات بمدينة تالة، نفذتها الوحدات الأمنية، وذلك على اثر ورود معلومات على فرقة الإرشاد تفيد بأن مجموعة من الأشخاص تنوي تنفيد مخططات إرهابية، وفق بيان لوزارة الداخلية، وأضاف البيان أن الاعترافات الأولية للموقوفين تؤكد ضلوع عناصر أخرى في المخطط الإرهابي ولا تزال متحصنة بالفرار، مشيرا إلى أنه تم تحويل الموقوفين إلى العاصمة لمزيد التحقيق معهم.

.. والجزائر تعلن استسلام «إرهابي خطير»

الجزائر (د ب أ)

سلم إرهابي خطير، هارب من العدالة، نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة تمنراست أقصى جنوب الجزائر، وقالت وزارة الدفاع الوطني في موقعها الرسمي على الإنترنت أمس، إن «الأمر يتعلق بالإرهابي المسمى (أ. أغالي) الذي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و3 خزنات ذخيرة مملوءة».

من جهة أخرى، اعتقلت مفرزة للجيش عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتيارت غربي البلاد، فيما دمرت مفرزة أخرى، قنبلة تقليدية الصنع بولاية بجاية شرقي البلاد.