الغانم «ينكل» بإسرائيل في مؤتمر البرلمان الدولي

سانت بطرسبورغ (وكالات)

وبخ رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم أمس رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي في مؤتمر البرلمان الدولي، واصفا اياه بـ»المحتل وقاتل الأطفال» واجبره وأعضاء وفده على مغادرة القاعة مخذولين، وجاء التنكيل بإسرائيل في مداخلة «نارية» للغانم في الجلسة الختامية للمؤتمر المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، خلال مناقشة تقرير عن أوضاع النواب الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووجه الغانم مداخلته إلى رئيس الوفد الإسرائيلي قائلا: «كلام ممثل هذا البرلمان المغتصب ينطبق عليه المثل المعروف عالميا إن لم تستح فافعل ما شئت»، واصفا ما ذكره رئيس الوفد الإسرائيلي بانه «يمثل اخطر أنواع الإرهاب وهو إرهاب الدولة»، وأضاف الغانم مخاطبا رئيس الوفد الإسرائيلي: «عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من هذه القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة بالعالم.. اخرج الآن من القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة.. يا محتل يا قاتل الأطفال»، وعقب مداخلة الغانم ومداخلات عدد من الوفود العربية انسحب الوفد الإسرائيلي من القاعة وسط تصفيق عشرات من الوفود البرلمانية المشاركة في المؤتمر.

وفي تصريح صحفي أدلى به لاحقا، شدد رئيس مجلس الأمة الكويتي على ضرورة وضع طرد الوفد الإسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي كهدف ليتحقق بذلك أكبر إنجاز سياسي عربي وإسلامي، منذ ما يقارب نصف قرن. ووصف الغانم كلمة رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي حيال أوضاع البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية بـ«المستفزة» مضيفا أن تلك الكلمة أثارت العديد من الوفود البرلمانية وعلى رأسها الوفد الكويتي.

وأضاف «دفعنا للرد عليه حيث اكدنا انه لا ينتمي لقاعة المؤتمر التي تضم ممثلي البرلمانات الشريفة وان عليه ان يخرج منها»، وذكر «قلت لوفد الكيان الغاصب ان عليه ان يحمل حقائبه ويخرج من القاعة» مضيفا «ولأنة جبان وبسبب ردة الفعل على مداخلاتنا ومداخلات البرلمانيين الشرفاء اضطر ان يخرج مذعورا من القاعة»، وأكد الغانم «أقول لكل من يحاول ان يحبط الهمم ويقلل من العزائم ان المولى عز وجل لا يكلف نفسا ألا وسعها.. ونحن وضعنا طرد الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي ليكون هدفا لنا ويتحقق أكبر إنجاز سياسي منذ ما يقارب نصف قرن».

وكانت المرشحة لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي والتي دعمت من المجموعة العربية، قد فازت بالرئاسة في إشارة إلى مرشحة البرلمان المكسيكي غابريلا كويفاس مضيفا أن ثمة اقتراحات تقدمت على النظام الأساسي ستطرح في المؤتمر المقبل يمكن من خلالها توجيه إنذار أو طرد أي عضو غير مرحب ومرغوب فيه في الاتحاد، وأوضح الغانم في هذا السياق أنه من خلال تلك التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد «نستطيع أن نوصل رسالة سياسية بهذا الشأن».

وأعرب الغانم عن سعادته « بهذا التفاعل وما وصلنا من مختلف الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، خاصة ممن يعانون في هذه الفترة باننا ساهمنا ولو بشكل قليل وبسيط في رفع معنوياتهم وبث الأمل في وجدانهم، وهذا اقصي ما نستطيع أن نقدمه»، ومضى إلى القول «نحن نعرف أن هذا واجب شرعي وقومي ولكننا كبرلمانيين نستخدم الوسائل والأدوات المتاحة لدينا».