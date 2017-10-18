«سينسبري» أكبر استثمارات قطر في بريطانيا يعتزم إعادة الهيكلة لتقليل النفقات

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أعلنت سلسلة «سينسبري» البريطانية، وهي واحدة من أكبر متاجر التجزئة في المملكة المتحدة وأبرز الاستثمارات القطرية في بريطانيا والعالم، بأنها تعتزم تسريح أكثر من 2000 موظف من العاملين لديها وذلك ضمن عملية إعادة هيكلة واسعة لتقليل النفقات.

وفق وسائل الإعلام المختلفة؛ فقد هبط سهم «سينسبري» في بورصة لندن عند بداية تداولات الأربعاء بنسبة زادت عن 1%، حيث تم تداول السهم عند مستوى 243.70 جنيه بعد نحو خمس دقائق من الافتتاح، فيما يبدو أن الهبوط جاء متأثرًا بالأنباء عن إعادة الهيكلة في الشركة إضافة إلى ترقب نتائجها المالية عن الربع الثالث من العام 2017.

ويبدو أن سلسلة متاجر «سينسبري» تعاني من بعض المشاكل الداخلية التي ستضطرها أخيراً إلى إعادة الهيكلة وخفض النفقات، ما سيؤدي إلى الاستغناء عن أكثر من ألفي شخص من العاملين في هذه السلسلة العملاقة من متاجر التجزئة، بحسب ما تداولته العديد من وسائل الإعلام.

ووفق صحيفة «مترو» البريطانية فإن لندن الشركة تعتزم تسريح مئات الموظفين وبعض العمال في محلات السوبرماركت التابعة للشركة، بالإضافة إلى العاملين في أقسام المالية والمحاسبة؛ خاصة وان إعادة الهيكلة ستطال 1400 موظف في الشركة الأم مباشرة، إضافة إلى 600 آخرين سيتم تسريحهم من «بنك سينسبري» ومن متجر آخر يتبع للشركة ويختص ببيع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم سلسلة محلات «سينسبري»: «إن أسواق التجزئة في بريطانيا تتغير بشكل سريع، ومن المهم تغيير الطريقة التي يتم فيها تشغيل المتاجر من أجل مواجهة التحديات المستقبلية والاستمرار في تزويد الزبائن بأفضل مستوى من الخدمات؛ موضحا أنه بعد مراجعة مكثفة سنقوم ببعض التحديثات للموارد البشرية بحيث تتم إعادة هيكلته وتحديث أنظمته إضافة إلى تغييرات في عدد من الأقسام».

وتشكل حصة قطر في سلسلة متاجر «سينسبري» البريطانية واحدة من أهم الاستثمارات القطرية في بريطانيا والعالم، حيث إنها ثاني أكبر سلسلة متاجر في بريطانيا وتضم 1415 فرعا تغطي كل أنحاء البلاد.

يشار إلى أن «سينسبري» تأسست في 1869، وحققت العام الماضي أرباحا تشغيلية بلغت 707 ملايين جنيه إسترليني، كما أن حصة قطر 26% في الشركة رغم أنها ليست أغلبية إلا أنها أكبر حصة للمساهمين.