18 مليار دولار في حوزة مؤسسات سوروس الخيرية

نيويورك (رويترز)

حول الملياردير جورج سوروس 18 مليار دولار إلى مؤسسات اوبن سوسايتي التابعة له، ما يجعلها ثاني أكبر منظمة خيرية مانحة في الولايات المتحدة. وتشير تقديرات إلى أن هذا المبلغ يمثل معظم ثروته.

وتملك المؤسسات بالفعل مليارات الدولارات، لكن صحيفتي وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز نشرتا يوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين في (أوبن سوسايتي) قولهم إن سوروس (87 عاما) زاد في السنوات القليلة الماضية من معدل التحويلات من شركته (سوروس فاند مانيدجمنت) إلى المؤسسات.

ويشير موقع مؤسسات (أوبن سوسايتي) على الإنترنت إلى أنها تمارس أنشطتها على مستوى العالم، وقدمت ما يقرب من 14 مليار دولار منذ تأسيسها في عام 1979.

وحقق سوروس المولود في المجر أرباحاً هائلة من المضاربة على الجنيه الاسترليني في عام 1992، وهو داعم قوي للقضايا الليبرالية، وكان من كبار المساهمين في تمويل حملة هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية في العام الماضي.

وطبقا لمجلة فوربس، فإن ثروة سوروس تقدر بنحو 23 مليار دولار.