قفزة كبيرة في إيرادات مصر السياحية

القاهرة (رويترز)
قال مسؤول حكومي رفيع المستوى في مصر أمس، إن إيرادات بلاده من قطاع السياحة قفزت 211.8% إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول تسعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 55.3%.
وقال المسؤول المطلع على ملف السياحة لـ«رويترز»، طالباً عدم ذكر اسمه، «إيرادات السياحة قفزت إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول تسعة أشهر من 2017 مقابل 1.7 مليار قبل عام.
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لكن السياحة المصرية تضررت بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب عام 2011، وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع، وتلقت ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أواخر أكتوبر 2015.
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وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016 وفقاً لما قاله محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في يناير الماضي.