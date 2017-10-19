قفزة كبيرة في إيرادات مصر السياحية

القاهرة (رويترز)

قال مسؤول حكومي رفيع المستوى في مصر أمس، إن إيرادات بلاده من قطاع السياحة قفزت 211.8% إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول تسعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 55.3%.

وقال المسؤول المطلع على ملف السياحة لـ«رويترز»، طالباً عدم ذكر اسمه، «إيرادات السياحة قفزت إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول تسعة أشهر من 2017 مقابل 1.7 مليار قبل عام.

التحسن في الأرقام جاء بدعم من زيادة معدل إنفاق السائح إلى 88.2 دولار في الليلة الواحدة، وأيضاً نتيجة زيادة أعداد السائحين الوافدين من أوروبا إلى 3.2 مليون سائح بارتفاع 85% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورداً رئيساً للعملة الصعبة.

لكن السياحة المصرية تضررت بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب عام 2011، وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع، وتلقت ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أواخر أكتوبر 2015.

وتتوقع مصر وصول الإيرادات السياحية بنهاية هذا العام إلى ستة مليارات دولار، رغم عدم رفع الحكومة الروسية الحظر على الرحلات السياحية، لكن بعد وصول إيرادات أول تسعة أشهر إلى 5.3 مليار دولار قد تعيد الحكومة النظر في تقديراتها، وزار مصر ما يزيد على 14.7 مليون سائح في 2010، وهوى العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011 وإلى نحو 4.5 مليون سائح في 2016.

وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016 وفقاً لما قاله محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في يناير الماضي.