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تحليل اقتصادي

الصكوك.. الأكثر نجاحاً في المنطقة
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تاريخ النشر: الخميس 19 أكتوبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

الصكوك هي سندات أو أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتتماشى مع المبادئ والأحكام التي وضعها كبار علماء الشريعة، وبما أن السوق الإماراتية تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، فإن الصكوك مناسبة بشكل خاص للأفراد والمؤسسات التي لديها توجهات صارمة للاستثمار في الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وبحسب فيجاي فاليشا، مدير المخاطر المالية وكبير محللي السوق في شركة العصر للوساطة المالية، تجتذب الأوراق المالية للصكوك مجموعة واسعة من المستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السعي لمزاولة النشاط الاستثماري في بعض الاقتصادات الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، حيث إن غالباً ما تكون تلك الصكوك أقل وجوداً في العديد من أسواق ومؤشرات السندات والصناديق التقليدية. وتعد الصكوك بديلاً للسندات التقليدية للمستثمرين المسلمين وغير المسلمين، وتتمتع بالمميزات التالية:

* تقدم للمودعين حصة في الاستثمارات الفعلية بدلاً من التعامل مع النظم المحظورة

* تعتمد على جمع الأموال من مالكيها واستثمارها من خلال التمويل المناسب وعقود الاستثمار

* لا يتم تقديم الأموال الفورية لطالبي التمويل في مقابل أموال في المستقبل، وبدلاً عن ذلك يحظى مستثمرو الصكوك بحصة في أصول السندات ويتلقون دفعات نقدية منتظمة تمثل الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في الأصول، وهي عملية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ... المزيد
     
 

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