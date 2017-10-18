2.3 ‬مليار ‬درهم أرباح «داماك العقارية» الصافية في تسعة أشهر

دبي (الاتحاد)

حققت شركة ‬داماك ‬العقارية ‬دبي، ‬إجمالي ‬إيرادات ‬بقيمة ‬5.8 ‬مليار ‬درهم، في حين بلغ صافي ‬الأرباح ‬2.3 ‬مليار ‬درهم، خلال الأشهر ‬التسعة ‬الأولى ‬لعام ‬2017، ‬بحسب بيان أمس.

وبلغت قيمة المبيعات المحجوزة لشركة ’داماك العقارية‘ نحو 6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 وحتى تاريخ 30 سبتمبر، مما يمثّل نمواً بنسبة 13% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2016. كما قامت الشركة بتسليم 1923 وحدة، وذلك بما يشمل 852 ‬وحدة ‬في ‬مشاريعها ‬الدولية ‬و‬1071 ‬وحدة ‬في ‬مشروع ’‬داماك ‬هيلز‘ ‬في ‬دبي، ‬وبلغ ‬مجموع ‬نقد ‬وأرصدة ‬الشركة ‬لدى ‬البنوك ‬7.9 ‬مليار ‬درهم، ‬كما ‬وصلت ‬قيمة ‬الربحية ‬للسهم ‬الواحد ‬إلى ‬0.38 ‬درهم، ‬فيما ‬بلغ ‬إجمالي ‬الديون ‬5 ‬مليارات ‬درهم ‬حتى ‬تاريخ ‬30 ‬سبتمبر ‬2017.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة «داماك العقارية»: «شهد سوق العقارات في دبي مزيداً من الاستقرار خلال عام 2017 خصوصاً مع تنامي صفقات البيع وتحسّن الأساسيات الاقتصادية، ولا تزال توقعاتنا إيجابية على المدى المتوسط والمدى الطويل، وتواصل الشركة تقديم عروض قيمة وقويّة واستقطاب مجموعة واسعة من المشترين عبر توفير طيف متنوّع من الوحدات والمنتجات بأسعار مغربة».

ووصل عدد الوحدات المسلّمة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى 1923.