2.3 ‬مليار ‬درهم أرباح «داماك العقارية» الصافية في تسعة أشهر

دبي (الاتحاد)
حققت شركة داماك العقارية دبي، إجمالي إيرادات بقيمة 5.8 مليار درهم، في حين بلغ صافي الأرباح 2.3 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2017، بحسب بيان أمس.
وبلغت قيمة المبيعات المحجوزة لشركة ’داماك العقارية‘ نحو 6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 وحتى تاريخ 30 سبتمبر، مما يمثّل نمواً بنسبة 13% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2016. كما قامت الشركة بتسليم 1923 وحدة، وذلك بما يشمل 852 وحدة في مشاريعها الدولية و1071 وحدة في مشروع ’داماك هيلز‘ في دبي، وبلغ مجموع نقد وأرصدة الشركة لدى البنوك 7.9 مليار درهم، كما وصلت قيمة الربحية للسهم الواحد إلى 0.38 درهم، فيما بلغ إجمالي الديون 5 مليارات درهم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2017.
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ووصل عدد الوحدات المسلّمة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى 1923.