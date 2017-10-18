إنقاذ «نمرين» سوريين وعلاجهما في هولندا

نايبركوب (أ ف ب)

وصل نمران أُنقذا من حديقة حيوانات في حلب، إلى هولندا حيث يخضعان منذ أمس الأول الثلاثاء، لعلاج وعناية ليتعافيا. وقال «يونو فان زون» المعالج في مركز إيواء النمور «فيليدا» الذي استقبل الحيوانين الواهنين الاثنين الماضي في نايبركوب في شمال هولندا «النمران تحملا مشقات السفر جيداً». وفي حظيرتهما، تأقلمت الأنثى «سيدة» مع بيئتها الجديدة بسرعة. بعكس شقيقها «سلطان».

وقد عُثر على النمرين وهما يعانيان من ضعف كبير ومن الجفاف في سوريا وقد تحسنت صحتهما، لكنهما لا يزالان يحتاجان إلى عناية طبية.

والنمران «سلطان» و«سيدة» هما من ضمن 13 حيواناً أنقذوا من حديقة الحيوانات والمتنزه الترفيهي «ماجيك وورلد» المهجور في حلب في سوريا.