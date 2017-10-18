إد شيران يلغي جولته الآسيوية إثر تعرضه لحادث

لندن (أ ف ب)

أعلن المغني البريطاني إد شيران أمس الأربعاء، عن إلغاء 7 حفلات ضمن جولته الآسيوية، إثر تعرضه لإصابة عندما كان على دراجة هوائية. وكتب الفنان البالغ من العمر 26 عاماً بحسابه على «إنستغرام» أنه «سيتعذر إقامة الحفلات في تايبيه وأوساكا وسيول وطوكيو وهونغ كونغ».

وكان من المفترض أن ينطلق شيران في جولته الآسيوية في 22 أكتوبر من العاصمة التايوانية.

وأوضح «بعد زيارة الطبيب، تبين أنني أعاني من كسور في المعصم الأيمن والكوع الأيسر، لذا يتعذر عليّ إحياء حفلات في المستقبل القريب». وأفاد المغني بأنه سيتخذ قراره بشأن الحفلات المقبلة تبعاً لتطور وضعه الصحي.

وكان المغني قد كشف عن إصابته الاثنين الماضي، عبر صورة نشرها على «إنستغرام» تظهر ذراعه اليمنى مجبّرة. وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، وقع الحادث الأحد الماضي في لندن.