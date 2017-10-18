سيراليون تقرر بيع «ماسة السلام» في نيويورك

فريتاون (أ ف ب)

تعتزم سيراليون أن تبيع ماسة استثنائية من حيث حجمها، أطلقت عليها اسم «ماسة السلام»، خلال مزاد في نيويورك، تسعى من خلاله إلى طي صفحة ممارسات الاتجار المعروف بـ«ماس الدم»، وفق ما أعلنت السلطات.

وقد عثر عمال في شركة منجمية تابعة لقس يدعى «إيمانويل موموه» على هذا الحجر البالغ 709 قراريط، والذي يعد أكبر حجر ثمين مكتشف في سيراليون منذ نصف قرن تقريباً، وذلك في مارس في منطقة كونو الشرقية الغنية بالماس.

وسيطرح في مزاد تنظمه دار «رابابورت أوكشنز» المتخصصة بالمزادات على الماس، في 4 ديسمبر في نيويورك، وفق ما كشفت سلطات سيراليون خلال مؤتمر صحفي.

وسيعرض الحجر الخام في مدينة أنتويرب البلجيكية التي تعد عاصمة عالمية للماس، من 30 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، ثم في نيويورك بين 13 و30 نوفمبر، حيث سيُنقل خصوصاً إلى مقر الأمم المتحدة، بحسب المصدر عينه.

وكانت سيراليون تريد في بادئ الأمر أن تبيع على أرضها هذه الماسة التي تعد من أكبر أحجار الماس التي عثر عليها في العالم بحسب خبراء. غير أن أعلى سعر قُدم للحكومة في أبريل بقيمة 7.7 مليون دولار لم يُعتبر كافياً، فقررت السلطات بيعها في الخارج.