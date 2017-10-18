«غرفة دبي» تستعرض قانون الجمارك

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، بالتعاون مع مكتب محاماة التميمي ومشاركيه، عملاً حول قانون الجمارك في دولة الإمارات، في مقر الغرفة ورشة، في إطار جهودها لتعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي حول أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر.

حضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء غرفة دبي، ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستشارون ومديرون وأصحاب وكالات الشحن والتخليص ووسطاء وأصحاب شركات الخدمات اللوجستية، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين بقانون الجمارك في الدولة، خاصة المتعلقة بالتخليص الجمركي ودفع الرسوم، إضافة إلى تحديد الإجراءات الجمركية الأساسية وكيفية تطبيقها.

وأدار ورشة العمل عمر نائل عمر، شريك ورئيس قسم المواصلات والتأمين في التميمي ومشاركوه، وجيمس نيودقيت، محامي في قسم المواصلات والتأمين في التميمي ومشاركوه، وصخر العقيلة، محامي في قسم المواصلات والتأمين في التميمي ومشاركيه، حيث سلطوا الضوء على أبرز وأهم القوانين الجمركية في الدولة وكيفية تطبيقها.

وقالت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي، إن ورشة العمل ساهمت في تعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي بأبرز وأهم القوانين المتعلقة بالتخليص الجمركي ودفع الرسوم، ومساعدتهم على تحديد الإجراءات الجمركية الأساسية وكيفية تطبيقها، بالإضافة إلى توفير نصائح عملية لتعزيز وعي مجتمع الأعمال وخلق بيئة ملائمة لممارسة الأعمال.