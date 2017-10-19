«مياه وكهرباء أبوظبي» شريكاً استراتيجياً لـ «أسبوع الاستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، لتباحث مشاركة الهيئة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وتعزيز أسس التعاون والتنسيق المشتركين بين الطرفين، بحضور انكا وستلي مدير تطوير المحتوى لأسبوع أبوظبي للاستدامة والمشاريع الخاصة في شركة مصدر، وآرا فرنزيان مدير عام الشرق الأوسط لشركة ريد للمعارض العالمية.

وأكد الأحبابي حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بما يخدم تطلعات الهيئة وخططها المستقبلية.

وأضاف أن مشاركة الهيئة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، كراع وشريك استراتيجي، الذي ينعقد خلال الفترة 15 - 18 يناير المقبل، ما هو إلا لتعزيز مكانة أبوظبي العالمية في مجالات الابتكار والكفاءة والاستثمار المستدام الأمثل ضمن رؤية أبوظبي 2030.

وأوضح أهمية الشراكة مع شركة مصدر في تعزيز تطلعات الهيئة لبلوغ مرتبة متقدمة بين أفضل الشركات العاملة في قطاع الماء والكهرباء بحلول عام 2020. وأشاد بنموذج الهيئة الرائد على مستوى المنطقة في خصخصة القطاع الذي مضى عليه اكثر من 19 عاما نتج عنه تأسيس 11 شركة بالشراكة مع القطاع الخاص بما يوضح جهود الهيئة في جذب الاستثمارات العالمية في القطاع. كما تم كذلك خلال اللقاء استعراض أسس التعاون بين الطرفين لتعزيز مشاركة الهيئة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بما يتماشى مع احتياجاتها ودفع عجلة الابتكار وتقديم الحلول لتحديات كفاءة الطاقة والأبنية والترشيد والطاقة النظيفة والمياه والربط بين كفاءة الكهرباء والمياه.