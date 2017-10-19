«سياحة أبوظبي» تشارك في منتدى التكنولوجيا السياحية والفعاليات الترفيهية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في «المنتدى الأول للتكنولوجيا السياحية والفعاليات الترفيهية» الذي أقيم على مدى يومين في «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من «معرض الشرق الأوسط للصوتيات والمرئيات»، الحدث المتخصص في قطاع تقنيات الترفيه والفعاليات والإعلام.

وحضر سلطان الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في الدائرة، حلقة نقاشية في اليوم الأول للمنتدى ركزت على العوامل المؤثرة في تشكيل المشاريع الثقافية من منظور الجهات الحكومية المعنية.

وشهدت الحلقة النقاشية مشاركة هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وعاصم كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.

وبحث «المنتدى الأول للتكنولوجيا السياحية والفعاليات الترفيهية» أحدث توجهات واستراتيجيات تطوير الفعاليات عالمية المستوى، والمقومات اللازمة لاستقطاب الزوار، وتنشيط الحركة السياحية، وتحقيق مستويات النمو المستهدفة على المدى الطويل.