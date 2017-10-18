هجوم النبضات الكهرومغناطيسية.. حسابات ومخاوف أمنية

جون كيستر*

ظلت مجموعة من المدافعين بشدة عن تعزيز الأمن القومي الأميركي تحذر على مدار سنوات من احتمال وقوع هجوم بالنبضات الكهرومغناطيسية قد يعطل اتصالات الأقمار الاصطناعية وشبكات الكهرباء ويخلق ما أطلق عليه عالم نووي «آلة زمن قارية النطاق». وقد تجددت هذه المخاوف في الأسابيع القليلة الماضية في غمرة تصاعد الحرب الكلامية مع كوريا الشمالية دون ظهور خطة تعالج التهديد. وفي 30 سبتمبر، ألغيت لجنة في الكونجرس معنية بتقييم احتمال تعرض الولايات المتحدة لهجوم بالنبضات الكهرومغناطيسية، بعد 16 عاماً من العمل.

وفي هذا السياق صرح نيوت جينجريتش، النائب الجمهوري عن ولاية جورجيا ورئيس مجلس النواب السابق، الذي كان من بين أكبر المدافعين عن ضرورة التعامل مع تهديد الهجوم بالنبضات الكهرومغناطيسية بجدية، أنه لم يقرر التصدي لإغلاق اللجنة إلا بعد أن استشار خبراء. وأضاف في مقابلة مع «فورين بوليسي» قائلاً: «يعتقد أشخاص أثق فيهم، ومهتمون للغاية بخطر احتمال شن هجوم بالنبضات الكهرومغناطيسية، أننا بحاجة إلى بداية جديدة».

وتعود المخاوف من وقوع هجوم بالنبضات الكهرومغناطيسية إلى اختبار «ستارفيش برايم» الذي أجرته الولايات المتحدة عام 1962 حين أدى تفجير قنبلة نووية على بعد 250 ميلاً فوق المحيط الهادي إلى إطفاء أنوار الشوارع في هاواي. وأدرك العلماء حينها أن الأسلحة النووية التي تنفجر في الغلاف الجوي الأعلى تطلق إلكترونات قاتلة يمكنها تدمير الأجهزة الإلكترونية التي تتضمن حالياً الأقمار الاصطناعية في مدارات قريبة من الأرض.

ودأب جينجريتش على التحذير من احتمال وقوع هجوم بنبضات كهرومغناطيسية، ومن ذلك شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالطاقة والموارد القومية في مايو الماضي، وأيضاً ما كتبه في مقال رأي نُشر في موقع «فوكس نيوز. كوم» في يونيو. وتخيلات رئيس مجلس النواب السابق عن هجوم بالنبضات الكهرومغناطيسية دفعت الصحفي مايكل كراولي في عام 2009 إلى أن يسخر منها ويصفها بأنها «قنبلة نيوت» في مجلة «نيو ريبابليك». ويسخر المنتقدون من مثل هذه المخاوف ويصفونها بأنها من صنع مروجي المؤامرات. لكن في الشهر الماضي أعلنت وكالة الأنباء التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية أن البلاد طورت أسلحة حرارية نووية قادرة بشكل خاص على الانفجار على ارتفاع كبير لخلق نبضات كهرومغناطيسية. وأغلقت اللجنة الخاصة بتهديد الهجوم بالنبضات الكهرومغناطيسية بعد ذلك ببضعة أسابيع. وعلى رغم رغبة الإدارة الأميركية في التعامل مع هذا بجدية فإن الإيقاع البطيء للتعيينات السياسية جعل معالجة تهديد النبضات الكهرومغناطسية أمراً شبه مستحيل تقريباً.

وقد اشتهرت إدارة ترامب ببطئها الشديد في شغل المناصب الحكومية. وذكر جينجريتش أن وزير الدفاع جيمس ماتيس اضطر إلى «اتخاذ قرارات في ثلاثة مستويات أقل من مستوى وزير. ومن الصعب الحصول على كثير من التخطيط الاستراتيجي حين يكون هذا ما يحدث». ولكن جينجريتش أيضاً عبر عن ارتياحه تجاه تركيز وزير الطاقة ريك بيري على أمور الأمن القومي. ولكن آخرين يشعرون براحة أقل تجاه هذا، فقد زعم مقال في صحيفة «نيويورك تايمز» في يناير الماضي أن بيري لم يكن يدرك في بداية الأمر أن دوره الجديد يتضمن حراسة الترسانة النووية.