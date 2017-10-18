لايبزيج يحصد الفوز الأول

برلين (رويترز)

هز رازن بال شبورت لايبزيج الشباك مرتين في 3 دقائق، ليتفوق 3-2 على بورتو محققاً انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا، ليتقدم للمركز الثاني في المجموعة السابعة.

فرض وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني سيطرته وسجل 3 أهداف في شوط أول متقلب، عبر ويلي أوربان وايميل فورسبرج وجان-كيفن أوجستين. ويملك لايبزيج، الذي تعافى من خسارته أمام بشيكتاش، 4 نقاط متقدماً بنقطة واحدة عن الفريق البرتغالي المتراجع للمركز الثالث.

وكانت المفاجأة الكبرى غياب إيكر كاسياس حارس بورتو الفائز بكأس العالم مع إسبانيا عن التشكيلة الأساسية، ليجلس على مقاعد البدلاء لصالح جوزيه سا «24 عاماً» الذي خاض مباراته الأولى بالمسابقة القارية. لكن الرهان جاء بنتيجة عكسية بعدما ساعد أصحاب الضيافة على التقدم في الدقيقة الثامنة، عندما أخفق في التحكم بتسديدة بروما ليتابع أوربان قائد لايبزيج الكرة في الشباك.

وتعادل فينسن أبو بكر لبورتو محرزاً هدفه الثالث في مباراتين بدوري الأبطال. لكن لايبزيج، الذي جلس هدافه تيمو فيرنر على مقاعد البدلاء، سجل هدفين عبر فورسبرج ثم أوجستين لاعب منتخب فرنسا تحت 21 عاماً. وفشل لايبزيج في إنهاء الشوط الأول بهذه النتيجة واستقبل هدفاً جديداً عبر إيفان ماركانو. وأهدر أوجستين فرصتين ذهبيتين لكن ثلاثية الشوط الأول كانت كافية لتحقيق الوافد الجديد لأول ثلاث نقاط له بالبطولة العريقة.