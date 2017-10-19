مورينيو.. «أسطورة المستحيل»!

مانشستر (رويترز)

يتوقع جوزيه مورينيو السير على نهج مدرب مانشستر يونايتد السابق أليكس فيرجسون، من حيث الاستمرار في مسيرته التدريبية حتى يبلغ 70 عاماً، لكنه شدد على أن مشواره في أولد ترافورد لن يكون طويلاً بنفس القدر. وفاز مورينيو «54 عاماً» بكل شيء في اللعبة لكنه يتوق للمزيد.

وأضاف المدرب البرتغالي قبل مواجهة بنفيكا بدوري الأبطال أمس: أعتقد أنني سأستمر بالتدريب لمدة 15 عاماً إضافية على الأقل.

وأنهى فيرجسون مسيرة رائعة مع يونايتد عندما بلغ عمره 71 عاماً وقضى 26 عاماً في قيادة الفريق وحصل معه على 38 لقباً كبيراً.

ويعد أرسين فينجر مدرب أرسنال «67 عاماً» الأطول عمراً بين مدربي الكرة الإنجليزية، حالياً، حيث يتولى قيادة النادي اللندني منذ 1996.

لكن مورينيو يعتقد أن السير على درب فيرجسون وفينجر بالبقاء كل هذه المدة الطويلة في فريق واحد «مستحيل».

ولم يقض مورينيو أكثر من أربع سنوات في فريق واحد، وأبعد نفسه عن تكهنات تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتابع: عقدي ينتهي في يونيو 2019 ونحن في أكتوبر 2017 لذا لا أعرف ماذا أقول.

أبلغت بعض المقربين بأمر حقيقي، وهو أنني لن أنهي مسيرتي مع يونايتد. فينجر آخر مدرب في الكرة الحديثة يمكث 15 أو 20 عاماً في نفس الفريق. وواصل: إذا كانت مسيرتي ستنتهي خلال ثلاث أو أربع أو خمس سنوات لأنهيتها مع يونايتد. صحيح أنني لم أوقع على عقد جديد لكنني لا أفكر في الرحيل.