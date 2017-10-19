  • الخميس 29 محرم 1439هـ - 19 أكتوبر 2017م

فيكتوري تيم إلى ويهاي الصينية بهدف استمرار الصدارة

«الزورق الأزرق» يغازل اللقب في البحر الأصفر
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 19 أكتوبر 2017

دبي (الاتحاد)

تتجه ‬الأنظار ‬نهاية ‬الأسبوع ‬الجاري ‬إلى ‬مدينة ‬ويهاي ‬الصينية ‬في ‬إقليم ‬شاندونج، ‬والتي ‬تحتضن ‬أيام ‬الجمعة ‬والسبت ‬والأحد ‬المقبلة ‬منافسات ‬جائزة ‬ويهاي-الصين ‬الكبرى ‬للزوارق ‬السريعة ‬«أكس ‬كات» ‬الجولة ‬الثانية ‬من ‬بطولة ‬العالم ‬2017 ‬بمشاركة ‬11 ‬زورقاً.

ويتقدم‎ ‬قائمة ‬الزوارق ‬المشاركة ‬حامل ‬لقب ‬البطولة ‬العالمية، ‬ومتصدر ‬الترتيب ‬العام ‬بالعلامة ‬الكاملة ‬70 ‬نقطة، ‬زورق ‬فيكتوري ‬3 ‬بقيادة ‬الثنائي ‬سالم ‬علي ‬العديدي ‬وعيسى ‬آل ‬علي، ‬والذي ‬يدخل ‬إلى ‬الجولة ‬الثانية ‬بطموح ‬مواصلة ‬الصدارة ‬والاقتراب ‬أكثر ‬من ‬معانقة ‬اللقب ‬للمرة ‬السادسة ‬بعد ‬الأعوام ‬2012 ‬و2013 ‬و2014 ‬و2015 ‬و2016.

ويضم‎ ‬وفد ‬الفيكتوري ‬تيم ‬في ‬الصين، ‬إلى ‬جانب ‬المتسابقين سالم ‬علي ‬العديدي ‬وعيسى ‬آل ‬علي ‬بطلنا ‬العالمي ‬السابق، ‬محمد ‬سيف ‬المري ‬المدير ‬الفني ‬للفريق، ‬إضافة ‬إلى ‬الطاقم ‬الفني ‬وفريق ‬العمل.

ومن‎ ‬المنتظر ‬أن ‬تكون ‬قافلة ‬الفرق ‬والزوارق ‬المشاركة ‬في ‬البطولة ‬العالمية ‬هذا ‬الموسم ‬وعددها ‬11 ‬زورقاً ‬قد ‬وصلت ‬إلى ‬المدينة ‬الصينية (‬ويهاي) ‬والتي ‬تنظم ‬للمرة ‬الأولى ‬حدثاً ‬رياضياً ‬بهذا ‬الحجم ‬والمكانة ‬وعلى ‬مياه ‬البحر ‬المفتوح ‬في ‬خليجها ‬الواقع ‬على ‬البحر ‬الأصفر ‬الكبير، ‬والذي ‬يتاخم ‬أيضاً ‬الحدود ‬الصينية ‬والكوريتين (‬سيئول ‬وبيونج ‬يانج).

وتختلف‎ ‬طبيعة ‬السباق ‬في ‬ويهاي ‬عن ‬مدينة ‬تشينجتشو ‬الصينية ‬التي ‬احتضنت ‬الجولة ‬الأولى ‬في ‬مجري ‬نهري ‬ضيق ‬ب‬بحيرة ‬التنين ‬الواقعة ‬على ‬النهر ‬الأصفر، ‬بيد ‬أن ‬المسار ‬الجديد سيكون ‬أكثر ‬تشويقاً ‬من ‬خلال ‬البحر ‬المفتوح ‬في ‬ويهاي ‬والذي ‬يجمع ‬الإثارة ‬ويتميز ‬بنقاط ‬الالتفاف ‬حيث ‬تصل ‬طول ‬لفة ‬السباق ‬إلى ‬3. ‬3 ‬ميل ‬بحري، ‬بينما ‬يصل ‬طول ‬اللفة ‬الطويلة ‬إلى ‬3.8 ‬ميل ‬بحري ‬وطول ‬لفة ‬البداية ‬إلى ‬4.3 ‬ميل ‬بحري، ‬ويتم ‬تحديد ‬عدد ‬اللفات ‬المعتادة ‬والطويلة ‬حسب ‬رأي ‬اللجنة ‬المنظمة ‬ومتطلبات ‬الأمن ‬والسلامة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 