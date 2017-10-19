«الزورق الأزرق» يغازل اللقب في البحر الأصفر

دبي (الاتحاد)
تتجه الأنظار نهاية الأسبوع الجاري إلى مدينة ويهاي الصينية في إقليم شاندونج، والتي تحتضن أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة منافسات جائزة ويهاي-الصين الكبرى للزوارق السريعة «أكس كات» الجولة الثانية من بطولة العالم 2017 بمشاركة 11 زورقاً.
ويتقدم قائمة الزوارق المشاركة حامل لقب البطولة العالمية، ومتصدر الترتيب العام بالعلامة الكاملة 70 نقطة، زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، والذي يدخل إلى الجولة الثانية بطموح مواصلة الصدارة والاقتراب أكثر من معانقة اللقب للمرة السادسة بعد الأعوام 2012 و2013 و2014 و2015 و2016.
|
ومن المنتظر أن تكون قافلة الفرق والزوارق المشاركة في البطولة العالمية هذا الموسم وعددها 11 زورقاً قد وصلت إلى المدينة الصينية (ويهاي) والتي تنظم للمرة الأولى حدثاً رياضياً بهذا الحجم والمكانة وعلى مياه البحر المفتوح في خليجها الواقع على البحر الأصفر الكبير، والذي يتاخم أيضاً الحدود الصينية والكوريتين (سيئول وبيونج يانج).
|