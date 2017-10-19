حلبة ياس تطلق باقات ترفيهية لسباق الفورمولا-1

أبوظبي (الاتحاد)
توفر حلبة مرسى ياس لحاملي تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1 مجموعة تعد الأضخم من باقات الترقية، ليحظى زوار الحدث الرياضي والترفيهي الأكبر في المنطقة بتجربة رائعة خلال عطلة أسبوع السباق.
وتلبي خيارات الترقية المتنوعة أذواق واحتياجات جميع الزوار ابتداء من متابعي السباق ووصولًا إلى محبي الموسيقى والأجواء الاحتفالية، ومع الإعلان عن القائمة الكاملة لأسماء النجوم الذين يحيون حفلات ما بعد السباق، يمكن لحاملي التذاكر حجز باقة الترقية للدائرة الذهبية لأيام منفردة لكل من الخميس والجمعة والسبت والأحد بأسعار تبدأ من 195 درهمًا للاستمتاع بحفلة نجمهم المفضل عن قرب.
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ويوفر سباق الجائزة الكبرى تجربة رائعة للعائلات أيضًا، وتمنحهم باقات الترقية مزيدًا من المرونة وقيمة إضافية إلى تذاكرهم مع عودة باقة الحدائق الترفيهية وإطلاق العرض المخصص للصغار «انطلق مجانًا» يوم الجمعة.
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وللمرة الأولى تتيح حلبة مرسى ياس اصطحاب الصغار الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا مجانًا إلى الحلبة يوم الجمعة 24 نوفمبر عن طريق عرض «انطلق مجانًا»، كما يمنح العرض للصغار أيضًا دخولًا مجانيًا إلى عالم فيراري أبوظبي وياس ووتر وورلد، ليستمتع جميع أفراد العائلة بأفضل وأضخم فعالية رياضية وترفيهية في المنطقة.
وتتضمن الفعاليات الترفيهية في قرية الفورمولا -1 للأطفال تلوين الوجوه، ولاعبي المشي على العصي والعروض الغنائية والراقصة، بالإضافة إلى منطقة بناء بالمكعبات، وتتوافر التذاكر للبيع على الموقع الرسمي لحلبة مرسى ياس.