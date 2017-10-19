حلبة ياس تطلق باقات ترفيهية لسباق الفورمولا-1

أبوظبي (الاتحاد)

توفر حلبة مرسى ياس لحاملي تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1 مجموعة تعد الأضخم من باقات الترقية، ليحظى زوار الحدث الرياضي والترفيهي الأكبر في المنطقة بتجربة رائعة خلال عطلة أسبوع السباق.

وتلبي خيارات الترقية المتنوعة أذواق واحتياجات جميع الزوار ابتداء من متابعي السباق ووصولًا إلى محبي الموسيقى والأجواء الاحتفالية، ومع الإعلان عن القائمة الكاملة لأسماء النجوم الذين يحيون حفلات ما بعد السباق، يمكن لحاملي التذاكر حجز باقة الترقية للدائرة الذهبية لأيام منفردة لكل من الخميس والجمعة والسبت والأحد بأسعار تبدأ من 195 درهمًا للاستمتاع بحفلة نجمهم المفضل عن قرب.

كما يمكن لعشاق الفورمولا-1 الشغوفين بإثارة سباقاتها الاستمتاع بمجموعة جديدة وفريدة من التجارب والفعاليات التي تنقلهم ما وراء كواليس السباق، تعاون المنظمون على إعدادها مع «إف 1 إكسبيرينسز»، وتتضمن هذه التجارب حجز موقع على اليخت الضخم الفاخر «سالوزي»، لتكون هذه المرة الأولى التي يمكن فيها لحاملي التذاكر حجز أحد خيارات الضيافة الرسمية في المرسى، وبالإضافة إلى ذلك يمكن لمحبي الفورمولا-1 وعن طريق «إف 1 إكسبيرينسز» حجز موقع في إحدى جلسات الاستقبال والترحيب الرسمية مع السائقين، أو اختبار تجربة القيادة على الحلبة والتعرف على مجريات التحضيرات والعمليات ما وراء الكواليس.

ويوفر سباق الجائزة الكبرى تجربة رائعة للعائلات أيضًا، وتمنحهم باقات الترقية مزيدًا من المرونة وقيمة إضافية إلى تذاكرهم مع عودة باقة الحدائق الترفيهية وإطلاق العرض المخصص للصغار «انطلق مجانًا» يوم الجمعة.

وتتيح باقة الحدائق الترفيهية التي تتوفر لثلاثة أيام لحاملي التذاكر دخول الحدائق الترفيهية على جزيرة ياس وهي عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أيام الخميس والجمعة والسبت. وتبدأ أسعار باقات الترقية لثلاثة أيام من 1120 درهما (في تلة أبوظبي).

وللمرة الأولى تتيح حلبة مرسى ياس اصطحاب الصغار الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا مجانًا إلى الحلبة يوم الجمعة 24 نوفمبر عن طريق عرض «انطلق مجانًا»، كما يمنح العرض للصغار أيضًا دخولًا مجانيًا إلى عالم فيراري أبوظبي وياس ووتر وورلد، ليستمتع جميع أفراد العائلة بأفضل وأضخم فعالية رياضية وترفيهية في المنطقة.

وتتضمن الفعاليات الترفيهية في قرية الفورمولا -1 للأطفال تلوين الوجوه، ولاعبي المشي على العصي والعروض الغنائية والراقصة، بالإضافة إلى منطقة بناء بالمكعبات، وتتوافر التذاكر للبيع على الموقع الرسمي لحلبة مرسى ياس.