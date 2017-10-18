«دراجات الإمارات» تخوض تحدي الـ 920 كم في الصين

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم فريق الإمارات للدراجات موسمه الأول في الجولة العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي في الصين هذا الأسبوع، حيث يشارك في جولة جوانجشي التي تنطلق اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، وتتألف من ست مراحل، في المنطقة الجنوبية من الصين والمتاخمة لفيتنام، وتضم قائمة الفريق كلاً من الدراجين الإيطاليين ماتيو بونو وفاليريو كونتي وأندريا جوارديني وأوليفييرو ترويا وفيدريكو زورلو، وذلك إلى جانب كل من الكرواتي كريستيان دوراسيك والسلوفيني ماتي موهوريتش. وسيدعم الفريق المديران الرياضيان سيمون بيدرازيني وبرونو فيتشينو.

ومن المتوقع أن تكون المراحل الثلاث الأولى من الجولة مناسبة للدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، في حين يتطلع المتخصصون بسباقات التسلق إلى تعويض الوقت الضائع في المرحلتين الرابعة والخامسة، حيث تضم كل من هاتين المرحلتين مسافات تسلق من التصنيف الأول. وسيشق الدراجون طريقهم عبر خمس مدن خلال السباق، حيث سينطلقون من بيهاي مروراً بمدينة كينشو ومن ثم نانينج وليوشو وانتهاءً في مدينة جويلين، وبذلك يقطع الدراجون مسافة إجمالية تبلغ 920.8 كم.

وفي معرض حديثه عن أهداف الفريق في السباق الأخير لهذا الموسم، قال سيمون بيدرازيني، المدير الرياضي لفريق الإمارات: «يتعين على كونتي أن يكون جاهزاً عند النهاية الجبلية الوحيدة في هذه الجولة،المرحلة الرابعة، والتي من المحتمل أن تحدد ترتيب الدراجين في التصنيف العام. بينما يمكن ماتي موهوريتش أن يستفيد من لياقته المميزة ليتمكن من تحقيق نتائج جيدة في آخر مسارين جبليين. وسيعمد الدراجان جوارديني وترويا إلى مواجهة الدراجين الأكثر سرعة».

من جهته، قال الدراج فاليريو كونتي: «تعد جولة جوانجشي إحدى سباقات الجولة العالمية، ما يعني أن جميع الدراجين المشاركين سيكونون من أبرز وألمع الدراجين. ولذلك ترفع القبعات لمنظمي هذه الجولة، الذين عملوا على إقامة مثل هذا السباق المهم والمميز».