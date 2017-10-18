شتورك يرحل عن تدريب المجر

بودابست (رويترز)

أعلن الاتحاد المجري الانفصال بالتراضي عن مدرب المنتخب الوطني بيرند شتورك، بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأبلغ ساندور شانيي، رئيس الاتحاد المجري صحيفة محلية، أن مجلس الإدارة فقد الثقة في إمكانية تطور الفريق، تحت قيادة شتورك، ويرى المدرب الألماني أن وقته قد انتهى هناك.

وقال شتورك لموقع الاتحاد المجري: أنا ممتن وتشرفت بالحصول على فرصة العمل مع دولة تحمل تقاليد رائعة مثل المجر. انتابني أنا ومجلس الإدارة نفس الشعور وهو ضرورة الرحيل.

وتولى شتورك «54 عاماً» تدريب المجر في يوليو 2015، وقاد الفريق للتأهل لأول بطولة كبرى منذ كأس العالم 1986 عندما تأهل لبطولة أوروبا 2016.

وتصدرت المجر مجموعتها ببطولة أوروبا بالفوز على النمسا والتعادل مع أيسلندا والبرتغال، لكنها خسرت أمام بلجيكا في دور الـ 16.

وعانت المجر في تصفيات كأس العالم، واحتلت المركز الثالث في مجموعتها، وأخفقت حتى في الوصول إلى ملحق التصفيات.

وتولى شتورك قيادة المجر في 25 مباراة حقق ثمانية انتصارات، وتعادل سبع مرات مقابل عشر هزائم.

وستلعب المجر مباراتين وديتين الشهر المقبل في ضيافة لوكسمبورج وعلى أرضها مع كوستاريكا.