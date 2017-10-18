الرمادي: «البرتقالي» يقدم عروضاً رائعة

عماد النمر (عجمان)

أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان، أن مباراة فريقه غداً أمام النصر تشكل أهمية قصوى للبرتقالي الذي يحتل المركز الأخير في سلم الترتيب دون رصيد من النقاط، رغم المستوى الفني الجيد للفريق الذي قدم خلال مبارياته الأربع السابقة أداءً ممتازاً، لكن مازال الفريق يحتاج إلى التوفيق في تحقيق نتائج إيجابية، وأوضح أن لقاء النصر في الدوري يختلف عن لقاء الفريقين في الأسبوع الأول لكأس الخليج العربي، فكل المعطيات مختلفة سواءً في المضمون أو الأهداف، وبالتالي فإن عجمان يدخل اللقاء برغبة قوية على مواصلة الأداء الجيد إلى جانب تحقيق النتيجة الإيجابية، وأشاد الرمادي بفريق النصر الذي يحتل المركز الخامس حاليا، والذي يقدم مستوى لافت للأنظار، وحصد 6 نقاط في آخر مباراتين له، ويمتلك مدرباً جيداً ولاعبين مميزين.

وحول مشكلة البرتقالي في تلقي أهداف حاسمة في الدقائق العشر الأخيرة من مبارياته، قال نحن نعمل بكل جهدنا على حل هذه المشكلة، ونسعى لمعالجة السلبيات، ونأمل أن نكون أقل أخطاءً في لقاء النصر، مؤكداً أن مستوى اللاعبين الأجانب في تصاعد.

وأكد الرمادي أنه راضٍ عن أداء لاعبيه، ويثق في قدرة الفريق على العودة، وأن لديه الصبر الكافي من أجل إصلاح الأخطاء التي يتحملها الجهاز الفني، وأشار إلى أن لديها الوعي الكافي للحكم على الفريق ومستواه، وبالطبع من حق كل إدارة أن تتخذ أي قرار تراه في مصلحة الفريق، ومن الوارد أن تتخذ قراراً بإنهاء خدمات الجهاز الفني في أي وقت، لكن ذلك ين يثنيه عن دعم الفريق الذي كونه وبناه خلال الموسم الماضي وفاز معه بدوري الدرجة الأولى وصعد لدوري المحترفين، وأشار الرمادي إلى أنه طوال مسيرته مع الكرة الإماراتية لم يهبط فريق تولى قيادته أبداً؛ لذلك فهو متفائل تماماً ولا يخشى على فريق عجمان.