ثمن نهائي الكأس.. «حلم 7 هواة» !

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

تشهد الجولة الأخيرة من مباريات الدور التمهيدي في كأس رئيس الدولة لفرق الدرجة الأولى، مواجهات حاسمة ومصيرية يومي غدٍ وبعد غدٍ في المجموعتين الأولى والثانية لتحديد هوية الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي، وذلك بعدما ضمن الفجيرة التأهل قبل الجولة الأخيرة برغم تعادله مع مصفوت 2-2. ويستمر الصراع بين 4 فرق في المجموعة الأولى هي العروبة «7 نقاط» والذيد والحمرية «6 نقاط» لكل منهما وأخيراً مصفوت «5 نقاط»، إذ يلتقي الذيد مع مصفوت والحمرية مع العروبة، في حين تعتبر مواجهة الفجيرة مع مسافي لتأكيد الصدارة في ظل الأفضلية الكبيرة المتوقعة في المواجهة لمصلحة «أبناء الأسطورة».

ويدخل العروبة الجولة الأخيرة بأفضلية التفوق بفارق نقطة على فريقي الذيد والحمرية، في حين تتوقف حظوظ الحمرية على الفوز فقط؛ لأن تعادله مع العروبة من شأنه منح الفرصة لفريقي مصفوت والذيد لدخول سباق المنافسة بالنسبة لفريق الحمرية صاحب الـ 6 نقاط وأيضاً مصفوت بالدرجة الثانية؛ لأن فوزه سيجعله برصيد 8 نقاط وينتظر حسم الأمور بالمواجهات المباشرة في حال تعادل الحمرية والعروبة. وتبدو الأمور في سياق مختلف ضمن المجموعة الثانية بوجود 3 فرق برصيد واحد يبلغ 9 نقاط، هي اتحاد كلباء وبني ياس وخورفكان، بينما خرج رأس الخيمة والعربي ودبا الحصن من سباق المنافسة، إذ خسر الخيماوي في الجولة قبل الأخيرة أمام خورفكان 2-4، بينما كان الحصن هو فارس الجولة بالفوز على كلباء 2-1 ليحقق مفاجأة كبيرة ويؤجل تأهله بعدما جرعه الخسارة الأولى، في حين حصد العربي نقطة فقط من تعادله الافتتاحي أمام رأس الخيمة وخسر 3 مباريات.

وتشهد هذه المجموعة مواجهة من العيار الثقيل بين بني ياس وخورفكان لحسم الصراع على التأهل، إذ يكفي السماوي التعادل للتأهل بفارق الأهداف، في حين يسعى خورفكان للفوز لضمان العبور إلى الدور المقبل، أو قد تخدمهما الظروف بالتأهل معاً في حال حقق الخيماوي الفوز على كلباء، بينما يمثل لقاء العربي ودبا فرصة للأداء الإيجابي بعيداً عن ضغوط المنافسة على التأهل.

ووصف عبد الله عامر، مشرف فريق خورفكان، المواجهة الأخيرة أمام «السماوي» في الشامخة بأنها مهمة للغاية في مشوار المنافسة على بلوغ الدور المقبل، بعدما تساوت 3 فرق برصيد 9 نقاط، وأصبحت تنتظر الجولة الختامية لتقرير مصيرها في الوصول إلى دور الـ 16، موضحاً في الوقت نفسه أن اللاعبين يتطلعون إلى الأداء العالي الذي يقودهم للعودة من الشامخة بالنتيجة المطلوبة، إثر المردود الفني الإيجابي في المباريات الماضية من الدور التمهيدي.

وأضاف: «مباريات الدور التمهيدي للكأس مهمة للغاية ضمن دائرة الصراع على التأهل، كما أنها تمهد الطريق للظهور القوي قبل الانتقال إلى مباريات دوري الدرجة الأولى الشهر المقبل، والمؤكد أن الجولة الأخيرة مهمة لكل الفرق الساعية للتأهل، وهذا يعني بكل تأكيد أن الجولة عصية على كل التوقعات وأمام توقعات كبيرة بالإثارة القوية والمستوى الفني الإيجابي».

وأكد عارف شلنك، مساعد مدرب رأس الخيمة، أن مباريات تمهيدي الكأس فرصة مهمة لاختيار جاهزية الفريق قبل الانتقال إلى المشاركة في الدوري، إثر مرحلة التغيير المهمة التي طالت الفريق في الفترة الماضية بالتعاقد مع أفضل العناصر من المواطنين والأجانب، وقال: «إن اللاعبين قدموا الكثير من المعطيات الإيجابية في مباريات الدور التمهيدي الماضية بالرغبة القوية في المنافسة على النتائج الإيجابية، لكن الظروف لم تخدم الفريق في بعض المباريات».