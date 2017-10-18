النصر يعمق جراح شباب الأهلي في دوري الصالات

دبي (الاتحاد)

عمق فريق النصر جراح مستضيفه فريق نادي شباب الأهلي دبي، وألحق به الهزيمة الثالثة على التوالي في دوري كرة الصالات، حيث انتهت مباراة «ديربي» دبي بفوز النصر 2- صفر.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة اليوم بلقاء القمة الذي يجمع بين اتحاد كلباء وضيفه دبا الحصن في «ديربي» المنطقة الشرقية، ومن المتوقع أن تحظى هذه المباراة بحضور جماهيري غفير من أبناء الساحل الشرقي، خصوصاً في ظل التحدي القائم بين الفريقين.

وكان دبا الحصن وكلباء قد تعادلا 2-2 في كأس الاتحاد، ويقود دبا الحصن المدرب محمد المرزوقي، ويقود اتحاد كلباء المدرب أحمد الساحر.

وفي مباراة أمس الأول، قدم فريقا شباب الأهلي والنصر واحدة من أجمل مباريات الدوري وعلى وجه الخصوص فريق شباب الأهلي دبي، ولكن النصر حسم اللقاء لمصلحته بتسجيل هدف السبق في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عن طريق خالد بلهول من تمريرة محترفه البرازيلي رودريجو، وتواصل الأداء القوي من الفريقين في الشوط الثاني.

أهدر لاعبو الفريقين فرصاً سهلة، ودفع شباب الأهلي دبي ثمن اندفاعه الهجومي غالياً عندما استقبلت‏‭ ‬شباكه‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬قبل‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬مرتدة‭ ‬أهلاوية‭ ‬منظمة‭ ‬انتهت‭ ‬عند‭ ‬فهد‭ ‬أحمد،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬متمركزاً‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬حارسه،‭ ‬ليحتفل‭ ‬النصراوية‭ ‬بالفوز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ليرفع‭ ‬النصر‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ،‬فيما‭ ‬ظل‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬على الرغم‭ ‬من أن مجريات‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬عكس‭ ‬النتيجة‭.