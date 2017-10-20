مشاريع ضيافة تنافس الخدمات الفندقية

أبوظبي (الاتحاد)

مشاريع الضيافة باتت مرغوبة اجتماعياً على نطاق واسع للحصول على خدمات مميزة للمناسبات، التي تتنوع بين الخطوبة والزواج والموائد الكبيرة. وغالباً ما تشرف على هذه المشاريع إماراتيات يسعين لتقديم أفكار غير تقليدية في تنظيم المناسبات وإظهارها بأفضل شكل.

وتقول آمنة عبدالله، صاحبة مشروع «الفنر لخدمات الضيافة»، إنها منذ انطلاق مشروعها نجحت في تقديم أفضل الخدمات لإقامة مختلف أنواع المناسبات الاجتماعية، مضيفة أن الطاقم النسائي لديها يرتدي الزي التقليدي، ويتصف بسرعة تقديم كل أصناف الأطعمة والمشروبات.

وتؤكد أن قائمة الطعام لديها لا تخلو من المأكولات التراثية التي تزين موائد الضيافة، فضلاً عن مباخر رائحة العود التي تستقبل الضيوف وتودعهم بالعطور العربية الفواحة، مضيفة أن ما يميز «فنر» أنه حريص على أن يتميز بسرعة الضيافة، والتنظيم الجيد، والمذاق اللذيذ، فضلاً عن التزامه بتقديم الأطباق الشعبية.

وبدأت دانة الجسمي، بداية متواضعة في مشروع أصبح بعد 10 سنوات من المشاريع المتميزة ذات السمعة الطيبة في تقديم الضيافة. إلى ذلك، تقول «أطلقت المشروع قبل نحو عقد من الزمن، في محيط العائلة ليكبر بعد ذلك ويصل إلى كل إمارات الدولة»، مشيرة إلى أن ما يميز «aldana.8» أن الطاقم النسائي للضيافة يرتدي الزي بحسب طلب الزبائن، وفق المناسبة.

وتضيف أن «خدمات الضيافة منوعة ومتجددة، ونحن لا نرضى بالتقليد، بل نبحث عن الجديد، وأهم ما نقدمه مختلف أنواع الخبز الإماراتي، الذي تعده نساء خبيرات، وهو يقدم ساخناً في الوقت نفسه، فيما تتنوع المشروبات الساخنة بين القهوة والحبة الحمراء، والكرك، والحليب بالفستق، والحليب بالكاكاو والشاي الأحمر، أما المشروبات الباردة فهناك قائمة طويلة منها أبرزها العصائر الطبيعية الطازجة»، مؤكدة أن مناسبات الأفراح لا تحلو إلا بتقديم العود والبخور بكل أنواعه لتبعث في المكان شعور الفرح والسعادة.

من جهته، ابتكر «المزيونة للضيافة» طرقاً عدة لتقديم خدمات الضيافة بطابع محلي، إذ تخصصت فاطمة غانم في مجال ضيافة حفلات الزفاف، الذي تعتبره ممتعاً.

وتقول «نجد في الفنادق الخدمة راقية، وتقتصر على وجبة العشاء والتحلية بعدها، وأصبحت أغلب الأسر تضيف خدمات المقهويات إلى حفلة العرس، لتقديم واجب الضيافة بطابع محلي، بتوزيع المشروبات الشعبية الساخنة والباردة، إضافة إلى الحلويات، كاللقيمات والخبيص، وتمرير العود العربي على السيدات». وتؤكد «لا يخلو زفاف إماراتي من وجود الصبابات اللاتي يقع على عاتقهن القيام بخدمات الضيافة المختلفة، وفي مقدمتها تقديم القهوة العربية والحلويات الشعبية، فالمقبلون على الزواج يسعون لتقديم أفضل الخدمات للضيوف، وبالتالي أصبحت السيدات يقبلن على مشروع المقهويات اللواتي يقدمن المشروبات الساخنة والباردة أثناء الحفل، إضافة إلى الحلويات الشعبية، وذلك كله بأيد إماراتية».