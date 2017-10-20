رجل أعمال شهير خلف الحبتور.. قصته تحاكي نهضة دبي



تاريخ النشر: الجمعة 20 أكتوبر 2017 «أطلقتُ صرختي الأولى عام 1949 مناديا بكل جوارحي إنني أتيت إلى العالم.. العالم الذي ما عاد موجوداً الآن. ربما صرختُ لأنني لست من الأشخاص الذين يجبرون على الذهاب إلى أي مكان بهدوء»، بهذه العبارات بدأ رجل الأعمال خلف بن أحمد بن محمد الحبتور كتابه عن سيرته الذاتية الذي لقي ترحيباً واسعاً من مجتمع المال والأعمال ومحبي قراءة كتب السيرة الذاتية، بل ونال جائزة أفضل كتاب دولي في الأعمال والاقتصاد في معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2013. بقلم: د.عبدالله المدني (أكاديمي وكاتب بحريني) عاصر رجل الأعمال خلف الحبتور، ابن منطقة «الشندغة» في إمارة دبي، حقبة الحماية البريطانية لمشيخات الساحل المتصالح، وما تخللها من فقر وعوز وأمية وحرمان، وعاصر فترة المد القومي الناصري وما أججته في النفوس من آمال بمستقبل عربي واعد من المحيط إلى الخليج، ثم عاصر حقبة رحيل البريطانيين عن المنطقة وإرهاصات قيام الكيان الوحدوي بين إمارات الساحل السبع بقيادة المغفور لهما بإذن الله الشيخين زايد بن سلطان آل نهيان وراشد بن سعيد آل مكتوم، كما عاصر النهضة المباركة التي تعيشها دولة الإمارات اليوم على مختلف الصعد. قصة للتأمل حري بالأجيال الشابة التمعن بحكاية الحبتور لأسباب كثيرة، أهمها أنها شبيهة بحكاية مسقط رأسه، دبي. فكما أن دبي تحولت على نحو يشبه المعجزة من قرية صغيرة صحراوية خالية من الشوارع إلى مدينة عصرية مستقبلية صاعدة يطمح الكثيرون للعيش بها، فقد انتقل الحبتور من حياة الجوع والفقر والحاجة وركوب الجمال والحمير، إلى عالم الثراء والمال وحياة المشاهير والتنقل بالطائرات واليخوت الخاصة، بل انتقل من موظف بسيط معدم لا يتجاوز دخله الشهري بضع مئات من الروبيات إلى صاحب نفوذ في أوساط المال والأعمال، بدليل أن مجلة «فوربس» الشهيرة صنفته ضمن قائمتها السنوية الـ 18 لأغنى أغنياء العالم بثروة قدرتها المجلة بملياري دولار، بينما قدرها هو بأكثر من ضعف هذا المبلغ. ... المزيد