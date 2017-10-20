6 علاجات ثورية لصحة أفضل

ترجمة - عزة يوسف

يشهد قطاع الصحة انتعاشاً هائلاً في ظل التطور التكنولوجيا، ما أفرز مجموعة علاجات ثورية تهدف إلى تخفيف الإجهاد والآلام العضلية بعيداً عن الأساليب التقليدية، وتالياً أورد موقع «People»، عدداً منها:

* العلاج بالتبريد:

يتضمن هذا العلاج الدخول في غرفة مليئة بالهواء المثلج الذي تصل إلى ما يتراوح ما بين سالب 160 إلى سالب 300 درجة مئوية، وهو وسيلة فعالة لحرق السعرات الحرارية، وتخفيف الالتهابات، والآلام العضلية.

* مشروب الكولاجين