جوزفين وول ساحرة الجملة اللونية

غالية خوجة

الفنانة الإنجليزية جوزفين وول (Josephine Wall)، المولودة في (فارمنهام/‏ إنجلترا/‏ 1947)، لم تستفد فقط من تجربة الفنانين القريبين لزمنها وعالمها، لكنها الساحرة المبدعة لأسرار الجملة اللونية، وإيقاعات تناغماتها بين الحار والبارد وما بينهما من تدرجات دلالية، وشبكة نصوصية، متناسقة مع مفردات الحلم الراحل، أبداً، إلى الكونية، من خلال فضاء متداخل مع الفضاء، وإيحاءات متناسلة في الإشارة وتداعياتها الخرافية، والرومانسية، والسوريالية، المعتمدة على الرموز الأسطورية، والمفردات الإيحائية، والأحداث المشهدية، وما تلتقطه المخيلة، ولا تتركه يذهب إلى الفراغات إلاّ بعدما تمنحه إيقاعات لونية، وموسيقا ميثولوجية، ونصاً مثقفاً بالأبعاد، والإيحاءات والأحداث والشخوص، والتحولات الراكضة بين الكتلة والفراغ، ومقول الدلالات التي من الممكن أن تكون حكايات وقصصاً وروايات وقصائد وأحلاماً وهواجس تقرأ بجمالية (فانتازية) تلك الخطوط والنقوش والضربات اللونية، لتنتج قاموساً لونياً خاصاً بجوزفين وول.

تسيطر ملامح الفنانة على شخوصها، وكأنها ترسم حالاتها المختلفة مع الحياة، كما ترى ذاتها والآخر، في ذاكرتها، وأحلامها، والفضاء، ولربما، استطعنا أن نسقطها في زمننا الراهن على وسائل التواصل الاجتماعي، كالحالة في «فيسبوك»، أو «تويتر» ؟ أو عرفنا عنك: من أنت؟ تحدث عنك؟ والأغرب من ذلك، سؤال تطرحه اللوحات: ماذا ترى في أعماقك؟

ونلاحظ أن الإيقاع السحري لفنيات لوحاتها، يكمن في العديد من العوامل والعناصر ومنها: توظيفات اللون، خاصة (الأزرق/‏‏ الأحمر/‏‏ الأصفر) وتدرجاتهم المتضادة، وحركية الخط التي توحي بانسيابية رومانسية لأول وهلة، لكنها حركية تغور عميقاً في الفضاء الخرافي للمخيلة وإيقاعاتها وذاكرتها أيضاً، كما تعتمد على انجذابات اللاوعي بين موجات المد والجزْر حتى يصل إلى الشاطئ متخلياً عن بعض أصدافه، وحكاياته، وآثاره على شواطئ اللوحات التي يمكن تسميتها أسرار الجمال اللامرئي.

محاور لا مرئية

أمّا المحاور الفنية اللامرئية، فهي من أسرار أعمالها الفنية: أولها جماليات إيقاع الوقت، وخطواته بين الألوان والمفردات والعناصر والحركة والسكون، وحركته الزمنية الموسيقية التي تعزف أحياناً بسرعة (50%)، وذلك عندما تتوازى المساحة اللونية بين تدرجات اللون السماوي البارد، وتدرجات اللون الناري الحار، وتزداد السرعة الزمنية لإيقاع اللوحة كنص واحد، أو (وحدة كبرى)، كلما لامست وحداته الصغرى وأجزاؤه عوامل إنسانية لا تتلاشى، أو بالأحرى، موجودة عبْر الزمكانية، ليس لأنها ترتكز على الموروث الإنساني وهالاته الخرافية، وثيماته الأسطورية، بل، لأنها تمتد بعيداً في الحالات المتمحورة حول الإنسان، مثل: الحلم، الحب، الطبيعة، عناصر التكوين المائية والنارية والترابية والهوائية، صورة الحضور الذاتي في الوجود، ويقابلها صورة الحضور الذاتي في الآخر، وفي الطبيعة، وهو حضور متشابك بين الضمائر، والغياب، والساكن من اللون، المتحرك مع الإيحاءات. وثاني تلك المحاور الفنية اللا مرئية: ما تقدمه ظنون الإضاءة والظل، من تماوجات فراغية، ورؤى، وتحولات، لا تركن إلى إيقاعها الزمني الأول، بل تتمدد كما يتمدد الكون في الفراغ، والحلم في النص اللوني، لا سيما وهو يحلق مع الشخوص الواضحة، منها: الحصان، الإنسان، المرأة، الشجرة، الفراشة، المحارة، الطيور، الموجات، الأشجار، الحورية، الأسد، السرطان، الفراشات، الورود، ومنها الليل والنهار ومسافاتهما الزمنية المختلفة، وكذلك المكان الطبيعي من قرية وحديقة وبحيرة ومدينة وقصور وفضاء وبيوت، وإلى آخر ما هنالك من الإشارات، والشخوص اللا مرئية أو الاحتمالية، ومنها (الدلالات/‏‏ الإيقاعات/‏‏ المسافة الزمنية) وحركية الضوء المتظالل بهواجسه المتراكمة بين الحلم واللون والميثولوجيا، وانعكاساتها في مرايا اللون، وما يرشح عنها من سكونات تبدو، للمتلقي، وكأنها حالمة فقط، إلاّ أنها مثل الألوان الباردة، تشعّ بما تخفيه، تحت نصوصها، ومفرداتها، من قلق وتداعيات، تنجذب إلى هالاتها الخرافية المنسحبة من المشهد إلى لغة أخرى، قد تكون خارج اللوحة، أو خلفها، موحية بأن شيئاً ما، حدثاً ما، حالة ما، دائماً على وشك الحدوث، لأن ما حدث لم ينتهِ، بل هو غير قابل للانتهاء.