الجسد كوثيقة حربية

سامي داوود

الجسد نظام علاقات. يخضع ويقلد ويهيكل المؤسسة التي تمده بروابط حركته. إنه الأثر الذي يُمرر إلينا التاريخ ملموسا في وضعية الجسد التي بها يكشف المؤسسة التي تعتقه وتمتلكه. لم يكن الجسد منطوقاً إلى أن تمكن مارسيل موس من إبعاد اسم المنوعات المعرفية عنه، وإجمال ما يمتلكه الجسد من حركات ورموز متباينة المصادر، تمده بعلية الحركة ووضعيتها وتخضعه لشعائرها وطقوسها، تحت اسم «تقنيات الجسد». اجتهد موس ليُلمْلم مجموعة منوعة من الحركات الجسدية والوضعيات المختلفة التي جمعها في حزمة مركبة تحت اسم التقنيات. منتبهاً إلى تعددية المصادر التي يعتمدها كل مجتمع ليبني جسداً مميزاً لأفراده. خِتمٌ ملموس في الوضعية الجسدية التي أسستها سياقات متباينة، تمنح تفصيلاً هنا وآخر هناك لمعرفة الطبع الاجتماعي وجذوره التي تمنح المجتمع عبر الجسد تماسكاً مضاعفاً ومؤشراً مضاعفاً لتعرفه على نفسه. المشي والجلوس والرقص والانحناء.. إلخ من التقنيات الجسدية التي تؤسس من حركية الجسد بنية دلالية.

هيكلة معمار القبر

طرأت تغيرات شبه جذرية على وضعية الأجساد التي حصرتها الحرب في موقعين لا يمكنها أن تجد لها فكاكا منها. داخلياً: عبر الأجساد التي تجرها الحرب إلى اشتراطاتها: ابتهال قسري بأصحاب البنادق، ودروع بشرية، وبقايا جسدية مبتورة أو منفلتة من الأنقاض التي أعادت هيكلة معمار القبر في كتل إسمنتية تطبق سقفاً على سقف. مظهرة بعض الأطراف المتدلية كعلامات على مقبرة عمودية لاسلالية. وخارجياً من خلال الافتقاد الجذري لتقنية الجسد التي بنَتْه. عبر طوابير انتظار اللاجئين تحت حراسة هراوات رجال الأمن التي تعصْرِنُ مشاهد العبودية في جدلية العلاقة بين السيد والعبد، كما يقول هيغل. والانكماش الذي يميز عوائل اللاجئين في مديريات الإقامة، حيث يربط الأب أطفاله بأطرافه لئلا يضرب الأفراد أمام عوائلهم، وحظر التجول في الأماكن التي يسكنها أهالي البلد. ونبرة الصوت التي تجعل اللاجئ منخفضا دون مستوى قامته. والنظرة التي يمنع على اللاجئ أن يستخدمها. النظرة المباشرة التي تستبدل بالتحديق في الفراغ أو الأرضية.

تفكك الحرب بنية الجسد وتعيد ربطه في وضعيات لا إنسانية غير قابلة للاختزال. ولعدم القابلية للاختزال هذه تاريخ يمكن ترتيبه في أربعة مستويات. هي: الحجر والإبادة ورحلة الماء السوداوية والإقصاء بالحواس وفقاً للآتي: