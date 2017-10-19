ألكسندر بلوك العندليب الذي تجمّد قلبه

كتابة الشاعر الفرنسي جيل براسنيتزار

الملف ترجمة وإعداد: أحمد حميدة

أن يكون المرء شاعراً روسيّاً، فإنّ ذلك كان يعني في روسيا حتّى وقت قريب، بل وإلى غاية الآن، أن يكون رائياً.. بصيراً.

كذلك كان ألكسندر بلوك، هذا الذي ربّما تكون بصمته أبلغ وأنصع من بصمة ألكسندر بوشكين أمير الآداب الرّوسيّة. لقد كان ودونما إرادة منه عند مفترق عوالم متعارضة، وعند نقطة العبور المحموم والمترع بالوعود، من عالم إلى آخر. كان يشعر بأنّه موعود بالعيش في زمن غير زمنه، وينشد بقوّة ذاك الزّمن، ولكن كم دمّرته خيبات الأمل، ودفعت به إلى بذل نفسه، بل الموت غمّاً من أجل «وطنه المريض». سوف ينتابه في الأخير إحساس بعدم الرّغبة في الحياة: «يموت الشّاعر متى فقد القدرة على التنفّس، وها إنّ الحياة قد فقدت هنا معناها».

ومثل أصدقائه الشّعراء، نيقولاي غومينيف وسرغاي إيسنين ومايكوفسكي ومارينا تسفيتاييفا وأوسيب مندلشتام، سوف يتمّ حشّه قبل أن تبلغ سنابله أوج اكتمالها. ففي سنّ الواحدة والأربعين، وفي يوم السّابع من أغسطس 1921، اختفى بلوك فجأة، مخلّفاً في صحراء الجليد المديدة، روسيا مجمّدة، لا يطلّ منها غير بسترناك وآنّا أخماتوفا المنذوريْن بالصّمت والرّعب.